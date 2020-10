Ministerstwo Zdrowia w czwartek zaktualizuje listę powiatów, które znajdą się w strefie czerwonej, objętej największymi restrykcjami ze względu na panująca tam epidemię koronawirusa. Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie planowana jest właśnie na dziś - zapewne odbędzie się około godziny 14.00. O 11.30 planowany jest zaś sztab kryzysowy.

Według środowych zapowiedzi, zaostrzonymi restrykcjami może zostać objętych 100 kolejnych powiatów, w tym także wiele dużych miast. - Zmierzamy do ogłoszenia ponad stu powiatów jako "czerwonych". Będzie w tym zapewne dość dużo miast – potwierdzał jeszcze w środę rzecznik resortu zdrowia, Wojciech Andrusiewicz. Prawdopodobnie wśród nich znajdzie się m.in. Warszawa i Poznań.

Obecnie jest ich 38, w tym 6 miast: Grudziądz, Sopot, Piotrków Trybunalski, Suwałki, Kielce i Koszalin. Reszta Polski znajduje się w strefie żółtej.

Dodatkowo znalazły się na niej 32 powiaty: aleksandrowski (woj. kujawsko-pomorskie); janowski, łęczyński i włodawski (woj. lubelskie); bełchatowski, wieluński (woj. łódzkie); limanowski, myślenicki, nowotarski, suski i tatrzański (w woj. małopolskie); otwocki i szydłowiecki (woj. mazowieckie); oleski (woj. opolskie); dębicki i mielecki (woj. podkarpackie); białostocki, zambrowski (woj. podlaskie); kartuski, kościerski, pucki, słupski (woj. pomorskie); kłobucki (woj. śląskie); kielecki (woj. świętokrzyskie); bartoszycki, działdowski, iławski i ostródzki (woj. warmińsko-mazurskie); krotoszyński, międzychodzki, rawicki i wolsztyński (woj. wielkopolskie).

Koronawirus w Polsce. Nowe czerwone strefy i restrykcje

W całej Polsce od soboty trzeba zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki, maski, części odzieży, przyłbicy albo kasku ochronnego. Obowiązek ten dotyczy m.in. sklepów, ulic, środków komunikacji miejskiej, bulwarów, placów, promenad, parkingów leśnych, targowisk czy cmentarzy.

Natomiast maseczek nosić nie muszą dzieci do ukończenia 5. roku życia, prowadzący samochód i współpasażerowie, jeśli zamieszkują pod jednym dachem, osoby niepełnosprawne oraz takie, które mają trudności w samodzielnym włożeniem maseczki, kierowcy autobusów i maszyniści, sędziowie i trenerzy oraz osoby uprawiające sport, jeżdżący konno. Dodatkowo osoby przebywające na plaży, w lesie, zieleńcu, ogrodzie botanicznym i zabytkowym, na działce.

Dodatkowo w całym kraju w restauracjach, pubach i barach trzeba zachować bezpieczną odległość – na osobę powinny przypadać co najmniej 4 m kw. Dodatkowo w strefie czerwonej ograniczono czas pracy lokali gastronomicznych. Czynne są od 6.00 do 22.00. To ograniczenie nie dotyczy usług polegających na przygotowaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.

Wydarzenia kulturalne w strefie czerwonej odbywają się w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych, pod warunkiem udostępnienia widzom co czwartego miejsca na widowni, w strefie żółtej co drugiego miejsca. W przypadku miejsc nieoznaczonych, na widowni musi być zachowana odległość 1,5 m między widzami, a wykorzystanych może być nie więcej niż 25 proc. miejsc. Widzowie muszą też mieć zakryte usta i nos.

W strefie czerwonej można organizować też plenerowe wydarzenia (na wolnym powietrzu) pod warunkiem, że jednocześnie widownia nie będzie liczyć więcej niż 100 osób, a odległość między widzami wyniesie co najmniej 1,5 m. Jeśli ta odległość będzie przestrzegana, uczestnicy nie muszą mieć maseczek. Podobne zasady bezpieczeństwa dotyczą imprez w żółtej strefie organizowanych w otwartej przestrzeni.

Organizacja kongresów i targów jest możliwa z wyjątkiem strefy czerwonej, ale uczestnicy muszą chodzić w maseczkach. W wesołych miasteczkach, parkach rozrywki lub parkach rekreacyjnych w strefie żółtej nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 10 m kw. powierzchni. W czerwonej obowiązuje zakaz tego typu działalności.

Ponadto w całym kraju w zgromadzeniach uczestniczyć może maksymalnie 150 osób. Będą one musiały zakrywać usta i nos oraz zachować minimum 1,5 m odległości od siebie.

Dodatkowo między m.in. przemarszami czy manifestacjami zachować trzeba odległość – minimum 100 m. Wymóg taki wprowadzono, by wyeliminować praktykę zgłaszania kilku zgromadzeń w jednym miejscu. Stosowano ją, aby obejść wymogi dotyczące liczby uczestników.

Równocześnie od soboty 17 października, wejdzie w życie dodatkowe obostrzenie dotyczące liczby osób, które mogą uczestniczyć w imprezach okolicznościowych, m.in. weselach, komuniach i w stypach: do 75 w strefie żółtej i do 50 w strefie czerwonej. Uczestnicy przyjęć okolicznościowych muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc przy stole.

Co piątek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła wiadomość tekstową do mieszkańców powiatów czerwonych, by poinformować ich o tym fakcie.

RadioZET.pl/PAP