Nowe obostrzenia na sylwestra, wigilię i święta. Rozporządzenie opublikowane

Obostrzenia w związku ze stanem epidemii koronawirusa wprowadzono w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. Szczególne zakazy obowiązują w sylwestra, wigilię, Boże Narodzenie i ferie zimowe. Ograniczenia, nakazy i zakazy dotyczą również działalności hoteli i galerii handlowych. W rozporządzeniu zapisano, że od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6.00 na obszarze Polski przemieszczanie się osób jest możliwe wyłącznie w celu: wykonywania czynności służbowych lub zawodowych, lub wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Zgodnie z rozporządzeniem od 31 grudnia do 17 stycznia obowiązywać będą m.in. ograniczenia w działalności hoteli. Zgodnie z rozporządzeniem z zakwaterowania w hotelach będą mogli korzystać m.in. medycy, załogi samolotów, kierowcy transportu drogowego. Będą mogły działać hotele robotnicze lub dla pracowników sezonowych.

Nowe obostrzenia w sylwestra, wigilię i ferie zimowe. Rozporządzenie opublikowane

W terminie tym ograniczona zostanie też działalność galerii handlowych. W obiektach handlowych lub usługowych o powierzchniach powyżej 2000 mkw. będzie obowiązywał zakaz handlu detalicznego - będą jednak w takich miejscach mogły działać sklepy spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, budowlane, meblowe, z akcesoriami samochodowymi, usługami telekomunikacyjnymi.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem w dniach 28 grudnia - 17 stycznia nie będą mogły działać: dyskoteki i kluby nocne oraz baseny, aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness, z wyłączeniem tych działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, czy przeznaczonych dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych. Według rozporządzenia nie będzie można też w tym terminie prowadzić działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej.

