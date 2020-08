Od piątku obostrzeniami - tzw. strefami żółtymi i czerwonymi - objętych będzie 18 powiatów - poinformował w czwartek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. To liczebnie o jeden mniej niż dotychczas, ale w rozporządzeniach nastąpiły zmiany. Niektóre powiaty zostały włączone do strefy "żółtej", natomiast na terenie niektórych restrykcje będą musiały być zaostrzone, stąd przesunięcie ich ze strefy "żółtej" do "czerwonej".