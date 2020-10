Rząd apeluje: Personel medyczny pilnie poszukiwany do walki z COVID-19

Walką z epidemią koronawirusa w Polsce weszła w kolejną fazę. Wojewodowie wydają kolejne decyzje o kierowaniu pracowników medycznych do pracy przy pacjentach zakażonych koronawirusem. Rząd informuje, że do walki z COVID-19 pilnie poszukiwany jest personel medyczny. Jak wygląda sytuacja w poszczególnych województwach?

Koronawirus w Polsce nie daje za wygraną i zbiera śmiertelne żniwo. W całym kraju obowiązują specjalnie obostrzenia mające zahamować rozprzestrzenianie się wirusa. Na Stadionie Narodowym w Warszawie jeszcze w tym tygodniu uruchomiony zostanie szpital polowy.

Tymczasem do walki z COVID-19 pilnie poszukiwany jest personel medyczny. Wojewodowie wydają kolejne decyzje o kierowaniu pracowników medycznych do pracy przy pacjentach zakażonych koronawirusem.

Koronawirus w Polsce. Pilnie poszukiwany personel medyczny do walki z COVID-19

Do pracy przy zwalczaniu epidemii można skierować pracowników podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne i te, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, jak również inne, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii. Takie osoby mają obowiązek wykonywania do trzech miesięcy pracy we wskazanej placówce. Udziela się im urlopu bezpłatnego, który wlicza się do okresu pracy.

Do pracy kieruje wojewoda, jeśli osoba taka mieszka lub jest zatrudniona w danym województwie. Jeśli nakaz dotyczy skierowania do innego województwa, decyduje o tym minister właściwy do spraw zdrowia.

Z ośmiu województw, które przekazały PAP informacje o delegowaniu personelu medycznego do opieki nad pacjentami z COVID-19, najwięcej decyzji w tej sprawie wydał wojewoda mazowiecki. Od marca do września 2020 r. skierował do podmiotów leczniczych, domów pomocy i zakładów opiekuńczo-leczniczych 235 pracowników medycznych, m.in. neurologów, internistów, anestezjologów, pielęgniarki, pielęgniarzy i opiekunów. 58 z tych decyzji zostało zrealizowanych.

Od 20 kwietnia podczas doręczenia decyzji wojewody przekazywany jest dodatkowy formularz. "W tym dokumencie od razu można zaznaczyć przesłanki wykluczające z oddelegowania (np. wiek, sprawowanie opieki na dzieckiem do lat 14, orzeczenie o całkowitej bądź częściowej niezdolności do wykonywania pracy). Wypełniony formularz umożliwi sprawniejszą weryfikację danych i ewentualne uchylenie decyzji" – przekazał Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

RadioZET.pl/ PAP