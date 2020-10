Polska w czerwonej strefie. Nowe obostrzenia w kościołach

Od soboty cała Polska znajdzie się w czerwonej strefie - zapowiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Wprowadzone zostaną również nowe zasady dla wiernych, uczęszczających na msze.

W ramach rządowego rozporządzenia w zgromadzeniach organizowanych przez kościoły - takie jak nabożeństwa, msze - może uczestniczyć jedna osoba na 7 metrów kwadratowych. Uczestnicy muszą mieć też obowiązkowo zasłonięte usta i nos.

Jaka jest natomiast decyzja ws. wizyt na cmentarzach 1 listopada? Według zapowiedzi przedstawicieli rządu, zostanie ogłoszona w przyszłym tygodniu.

Koronawirus w Polsce. Episkopat apeluje ws. wizyt na cmentarzach 1 listopada

Apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości - napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w apelu przed uroczystością Wszystkich Świętych.

W informacji przekazanej przez biuro prasowe Episkopatu podano, że w związku ze zbliżającym się 1 listopada, kiedy miliony Polaków tradycyjnie nawiedzają groby swoich bliskich, abp Gądecki wydał specjalny apel do wiernych.

Zwracając uwagę, że ma miejsce duży wzrost zakażeń koronawirusem poprosił - "o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości".

Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły nawiedzanie cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach, wyrażając swoją pamięć poprzez wierną modlitwę - napisał Przewodniczący KEP.

Przypomniał również, że w wielu diecezjach w Polsce zostały ogłoszone dyspensy od obowiązku udziału we mszach św. niedzielnych i święta nakazane. Zwrócił uwagę, że "można z nich skorzystać również w uroczystość Wszystkich Świętych".

W tej wyjątkowej sytuacji, zamiast modlitwy w kościołach i na cmentarzach, łączmy się duchowo ze wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu oraz za pośrednictwem radia i telewizji - zaapelował abp Gądecki.

Watykan: przez cały listopad możliwość odpustu zupełnego dla wiernych zmarłych

Z powodu pandemii w tym roku przez cały listopad można będzie uzyskać odpust zupełny dla wiernych zmarłych – ogłosił w piątek Watykan. Celem jest to, by uniknąć skupisk ludzi tam, gdzie jest to zabronione na mocy przepisów o walce z koronawirusem.

W dekrecie, wydanym na polecenie papieża Franciszka przez urząd Penitencjarii Apostolskiej, ogłoszono, że odpust dotyczy wizyt na cmentarzach i modlitw od uroczystości Wszystkich Świętych do 8 listopada. Chodzi o to, jak wyjaśniono, by zagwarantować bezpieczeństwo wiernym.

Kardynał Mauro Piacenza, który jest Penitencjarzem Większym, powiedział w wywiadzie dla watykańskich mediów, że decyzja Stolicy Apostolskiej jest odpowiedzią na prośby wielu biskupów. Dzięki temu, dodał, można rozłożyć w czasie wizyty na cmentarzu.

