Koronawirus w Polsce staje się coraz bardziej niebezpieczny. W środę pobity został dobowy rekord zakażeń i zgonów z powodu SARS-CoV-2 – odnotowano 3003 nowe przypadki zakażeń, 75 osób zmarło. Wśród osób, które zmarły tylko i wyłącznie z powodu Covid-19, była m.in. 40-letnia kobieta.

Lekarze alarmują, że na oddziałach zakaźnych w szpitalach zaczyna brakować miejsc. Sytuacja jest o tyle poważna, że zbiega się z coroczną epidemią grypy. Na tę chorobę brakuje też resztą szczepionek. W związku z nasilającą się epidemią, od najbliższej soboty obowiązują nowe obostrzenia. W żółtych strefach trzeba będzie nosić maseczkę również na wolnym powietrzu, a wszelkie lokale gastronomiczne funkcjonować będą tylko do 22.00 i nie będą mogą wynajmować pomieszczeń na imprezy i dyskoteki.

Zasada utrzymywania dystansu społecznego, noszenia maseczki (szczególnie w zatłoczonych miejscach) i częstej dezynfekcji rąk jest obecnie jednym z najważniejszych czynników, wpływających na dalszy rozwój epidemii. Najwyraźniej jednak restrykcje nie obowiązują na zebraniach Episkopatu Polski…

Ponad 80 biskupów stłoczonych obok siebie bez maseczek. Zebranie Episkopatu Polski

W poniedziałek na Twitterze pojawiło się zdjęcie z 387. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Zebranie odbyło się w Archidiecezji Łódzkiej. Księża biskupi ustawili się do wspólnego zdjęcia, które następnie znalazło się w sieci. Widać na nim łącznie 81 przedstawicieli Kościoła.

W opublikowanej fotografii trudno byłoby doszukać się czegokolwiek dziwnego gdyby nie fakt, że biskupi…stłoczeni są tuż obok siebie i nie mają maseczek.

Zdjęcia wywołało burzę w sieci. "Przecież są równi i równiejsi" – komentowali prześmiewczo internauci. "Absolutny brak odpowiedzialności w czasach pandemii. Wyraźnie widać panowie, że nic, kompletnie nic do Was nie dociera i żyjecie we własnym świecie" – stwierdzi jeden z użytkowników Twittera.

"Ja rozumiem, że wszyscy ludzie to bracia ale jednak wypadałoby zachować dystans lub chociaż maseczki ubrać" – zastanawiał się kolejny komentujący.

"Bardzo nieodpowiedzialne zachowanie" – wtrącił inny Twitterowicz. Nie brakowało również pytań: gdzie maseczki?” oraz ironicznych określeń. Jeden z internautów podsumował zdjęcie podpisem : "koronaparty".

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Twitter/PAP/Ministerstwo Zdrowia/Episkopatnews