Padła kolejna bariera. Ponad pół miliona zakażeń od początku epidemii

Koronawirus w Polsce niestety nie odpuszcza. W sobotę 7 listopada Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że mamy nowych 27875 przypadków zakażeń SARS-CoV-2, co stanowi rekordowy dobowy przyrost zachorowań od początku epidemii w naszym kraju. Poinformowano także o śmierci 349 osób.

To jednak nie są jedyne zatrważające dane. Wraz z sobotnim raportem została przekroczona kolejna bariera - pół miliona zachorowań. Od teraz liczba osób, które od wybuchu epidemii w Polsce (czyli od początku marca) zakaziły się koronawirusem, wynosi 521640.

Rosnąca liczba zakażeń powoduje, że rząd ogłosił w tym tygodniu nowe obostrzenia. Mówili o tym podczas środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski. Ich wykaz znalazł się rozporządzeniu, opublikowanym w piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw. Pełna treść rozporządzenia z Dziennika Ustaw, dostępna jest w naszym artykule:

Lockdown kraju - co oznacza?

Lockdown - to słowo pojawia się w doniesieniach medialnych od dłuższego czasu. Rosnąca dzienna liczba zachorowań powoduje, że zamknięcie kraju - podobne to tego, które miało miejsce w marcu i kwietniu - staje się coraz bardziej prawdopodobne. Przedstawiciele rządu nazywają to rozwiązanie narodową kwarantanną.

Narodowa kwarantanna: kiedy zostanie wprowadzona? Od ilu zakażeń obowiązuje? [ZASADY]

Co oznaczałaby narodowa kwarantanna, czyli ponowny lockdown kraju? Zapewne zamknięcie większej niż obecnie liczby branż (m.in. fryzjerskiej, kosmetycznej, budowlanej) oraz dalsze ograniczenia w poruszaniu się (poza przyczynami zawodowymi, rodzinnymi oraz zakupowymi) oraz w działalności punktów handlowo-usługowych.

W piątek rzecznik rządu Piotr Müller przedstawił dane, wedle których jeśli przez kilka dni dobowy przyrost zachorowań utrzyma się w przedziale 27-29 tysięcy, to rząd zmuszony będzie wprowadzić wspomniany lockdown.

