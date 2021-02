"To jest to, czego się obawialiśmy". Decyzja ws. obostrzeń w ciągu 10 dni

Jeżeli mamy wirus, który łatwiej się przenosi, a z drugiej strony pozwalamy swoim zachowaniem na przenoszenie się wirusa, to mamy wzrost zachorowań. To jest to, czego się obawialiśmy - mówił w Radiu ZET główny doradca premiera ds. walki z Covid-19 prof. Andrzej Horban. Ekspert zapowiedział, że decyzje rządu ws. luzowania bądź zaostrzania obostrzeń zapadną w ciągu 10 dni. Nie wykluczył jednak powrotu do regionalizacji z jesieni ubiegłego roku.

Zakopane, w związku z poluzowaniem obostrzeń epidemicznych, przeżyło w ostatnich dniach najazd turystów z całej Polski. Dodatkowo w weekend nałożyły się walentynki i konkurs skoków narciarskich na Wielkiej Krokwi. Od piątku policja w powiecie tatrzańskim interweniowała 300 razy.

Po sobotnich zawodach na Wielkiej Krokwi, na Krupówkach pojawiło się kilka tysięcy turystów. Internet obiegły zdjęcia i nagrania wideo, na których widać bawiące się tłumy ludzi, często bez maseczek i nieprzestrzegających zasad reżimu sanitarnego. W tej sprawie wypowiedział się prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. walki z Covid-19. Lekarz był we wtorek gościem Radia ZET w porannym programie Beaty Lubeckiej.

Horban: jeśli będziemy mieli nieszczęście, za 2 tygodnie będzie wzrost zachorowań

- Gdyby takie zachowania nadal były powszechne, to właściwie możemy machnąć ręką na nasz roczny wysiłek, by ochronić ludzi przed rozwojem epidemii i śmiercią - przyznał Horban. Wspomniał też o coraz częstszym występowaniu u nas tzw. brytyjskiego szczepu koronawirusa, który jest bardziej zaraźliwy i łatwiej transmitowalny.

Jeżeli będziemy mieli nieszczęście, to za dwa tygodnie możemy spodziewać się bardzo dużego wzrostu zachorowań. Mniej więcej takiego, jak jest teraz w Czechach prof. Andrzej Horban

- To jest prawo naczyń połączonych. Jeżeli mamy wirus, który łatwiej się przenosi, a z drugiej strony pozwalamy swoim zachowaniem na przenoszenie się wirusa, to mamy wzrost zachorowań. To jest to, czego się obawialiśmy - stwierdził Horban.

Dopytywany przez Beatę Lubecką o brytyjską mutację wirusa, ekspert odpowiedział, że dotarła ona do Polski już w grudniu i zapowiada, że pod koniec tygodnia będą dokładnie dane na ten temat. - Jeśli to się potwierdzi, to można zapomnieć o dalszym rozmrażaniu gospodarki – zapowiedział Horban. Dodał, że decyzje o tym, co rząd zrobi dalej, zapadną w ciągu najbliższych 10 dni.

Horban nie wykluczył też, że rząd wróci do regionalizacji i podziału na tzw. strefy zielone, żółte i czerwone, czyli zróżnicowania obostrzeń w zależności od statystyk w poszczególnych regionach.

RadioZET.pl