Kolejny ekspert neguje teorie Szumowskiego. Liczba zakażeń? Nawet 5 razy wyższa

Łukasz Szumowski w kontekście sytuacji epidemicznej w Polsce zdanie zmienia dosyć często. Gdy w naszym kraju wybuchła epidemia, minister zdrowia zapewniał, że maseczki ochronne nie są potrzebne. W kwietniu przekonywał, że będziemy je nosić aż do pojawienia się szczepionki na COVID-19. Potem stwierdził, że obowiązek może zostać zniesiony, gdy liczba zakażeń spadnie do 100 przypadków na dobę. Tymczasem jest ich znacznie więcej – w niedzielę potwierdzono 395 nowych przypadków, w poniedziałek było to 341 zakażeń, a we wtorek już 445. Mimo to w środę podczas konferencji prasowej rząd ma podać m.in. szczegóły dotyczące zniesienia obowiązku zakrywania nosa i ust.

Najbardziej aktualna ocena Szumowskiego jest taka: sytuacja w Polsce jest bardzo zróżnicowana, ale ustabilizowana. - Jestem przekonany, że do końca tego tygodnia sprawa się unormuje – mówił w poniedziałek. Zdaje się jednak, że eksperci nie do końca się zgadzają. Prof. Krzysztof Simon, szef oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przestrzega przed optymizmem. Jak podkreślił w rozmowie z TVN24, o ile górnicy są testowani przesiewowo w związku z ogniskami w kopalniach, to w pozostałych przypadkach testuje się tylko osoby z objawami. A przecież "osoby bezobjawowe cały czas się poruszają w środowisku" – zauważył, tłumacząc, że w rzeczywistości nowe ognisko epidemii może pojawić się w każdej chwili.

Prof. Simon: Jesteśmy w centrum epidemii

Zdaniem prof. Simona rzeczywista liczba zakażeń od początku epidemii jest nawet 4-5 razy wyższa niż ta, o której informuje oficjalnie Ministerstwo Zdrowia (we wtorek to 22 tys.). - To wynika z prostych danych, które podały kraje, gdzie się wcześniej zaczęła epidemia. Dotyczyło to Chińczyków, dotyczyło to Tajwanu, dotyczyło to Tajlandii i szeregu innych krajów, gdzie taka była statystyka i robiono masowe badania epidemiologiczne - mówił epidemiolog. - Jesteśmy dalej w centrum epidemii - zaznaczył i dodał, że "absurdem" jest twierdzenie, iż "mamy już wszystko za sobą".

Zdaniem epidemiologa restrykcje można luzować, ale "racjonalnie, powoli i z dużym dystansem", ale z niektórych nie będzie można zrezygnować aż do czasu pojawienia się szczepionki albo skutecznego leku. O tym, że chorych na COVID-19 w Polsce jest więcej mówił też niedawno w TVN24 doktor Paweł Grzesiowski. Według niego liczba zakażeń to nawet około 1 mln, a liczba zgonów - 3 tysiące.

W podobnym tonie o tej "ustabilizowanej" sytuacji epidemicznej w Polsce wypowiadał się Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak. - Nie można mówić, że widzimy albo widzieliśmy szczyt, skoro to nie jest spłaszczenie krzywej. Ona jest po prostu obcięta na poziomie możliwości diagnostycznych. Od prawie 8 tyg. mamy mniej więcej ten sam poziom zachorowań – powiedział we wtorek w Radiu ZET. - Czubek krzywej Gaussa, według której rozkładają się epidemie, tonie we mgle – dodał.

