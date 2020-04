Kilkadziesiąt dzieci zakażonych koronawirusem. Resort zdrowia apeluje do młodych

W polskich szpitalach przebywa obecnie około 40 dzieci i nastolatków zakażonych koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny apelują do młodych, by nie lekceważyli zagrożenia, bo Covid-19 może dotknąć wszystkich.

Wszystkie zakażone koronawirusem dzieci i młodzież są na szczęście w dobrym stanie. Informację przekazał w czwartek rzecznik ministerstwa zdrowia, Wojciech Andrusiewicz .

Faktycznie młode osoby zazwyczaj przechodzą chorobę Covid-19 łagodnie, ale lepiej nie lekceważyć zagrożenia. Andrusiewicz podczas briefingu prasowego przypomniał, że w Polsce najmłodsze do tej pory ofiary śmiertelne to dwie osoby w wieku 32 i 37 lat.

Dla nich choroba Covid-19 skończyła się powikłaniami i śmiercią. Przynajmniej w jednym z tych przypadków mieliśmy do czynienia z innymi schorzeniami i musimy pamiętać, że nawet jeśli jesteśmy młodzi, ale są inne schorzenia, do których dokłada się Covid-19, to niestety zagrożenie życia jest bardzo duże

- powiedział Andrusiewicz. Wcześniej do młodych ludzi apelował też Główny Inspektorat Sanitarny, podkreślając, że w Polsce blisko 1/4 zakażeń koronawirusem dotyczy osób poniżej 30. roku życia. "Zastanów się, czy NAPRAWDĘ musisz wyjść z domu? Nie narażaj zdrowia i życia swojego i swoich bliskich. Nie lekceważ zagrożenia" - pisał kilka dni temu GIS.

Przypomnijmy, że z zagranicy docierają do nas wiadomości o śmierci dzieci i nastolatków zakażonych koronawirusem. W USA zmarły co najmniej dwa niemowlęta. W Europie najmłodszą ofiarą koronawirusa jest najprawdopodobniej 12-letnia dziewczynka z Belgii. Wiemy też, że w Portugalii zmarł zakażony 14-latek, a we Francji 16-latka.

RadioZET.pl/GIS