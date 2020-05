22 825 przypadków zakażenia oraz 1038 ofiar śmiertelnych - to aktualny bilans koronawirusa w Polsce. Tymczasem, jeśli zaś chodzi o krajową politykę, to nadal nie znamy dokładnego terminu wyborów prezydenckich. Na więcej informacji zapraszamy do naszej całodobowej relacji na żywo na RadioZET.pl.