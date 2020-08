Rok szkolny na nowych zasadch sanitarnych. Minister zdradza szczegóły

Koronawirus w Polsce nie zwalnia tempa. W piątek odnotowano kolejne 791 zakażeń SARS-CoV-2, a z powodu Covid-19 wciągu ostatniej doby zmarło 9 osób. Obecny bilans zachorowań wynosi 65 480/2 018 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Za 4 dni rozpocznie się rok szkolny. W niektórych miejscach - ze względów epidemiologicznych - inauguacja rozpocznie się dwa tygodnie później, niektóre placówki zaś startują 1 września. Na piątkowej konferencji prasowej Ministerstwa Edukacji minister Dariusz Piontkowski podał szczegóowe informacje na temat sposobu funkcjonowania szkół w dobie pandemii, zasad sanitrarnych oraz kompetencji powiatowych inspektorów sanitarnych i dyrektorów placówek oświatowych.

Rok szkolny w dobie koronawirusa. Jak będą funkcjonować szkoły?

Wymienione zostały różne kategorie i kryteria postępowania, w zależność od sytuacji epidemiologicznej na terenie danego powiatu lub szkoły.

Gdy zdarzy się przypadek zakażonego ucznia w szkole, wówczas taki uczeń podlega oczywiście izolacji. Tak samo, jak w każdej innej instytucji. Potem inspektor sanitarny decyduje, jak duża grupa ludzi, która miała dłuższą styczność z osobą zakażoną, ma zostać objęta kwarantanną

- powiedział Piontkowski. Jak dodał, analogiczne postępowanie realizowane będzie wobec nauczycieli. "Nauczyciele, jeśli będą się dobrze czuli, mogą wyrazić zgodę na pracę podczas kwarantanny, oczywiście w trybie nauczania zdalnego" - dodał. Osoby, które miały kontakt z zakażonym nauczycielem, również zostaną poddane kwarantannie.

Minister edukacji nawiązał również do wytycznych dot. transportu publicznego. Jak podkreślił, jest to istotny wątek w kontekście gmin wiejskich, które często organizują dojazd uczniów do szkół.

Zgodnie z tymi wytycznymi firma przewożąca jest zobowiązana aby dezynfekować autobus, a na koniec dnia ozonować - tak, by pojazd na drugi dzień był bezpieczny. Uczniowie, którzy będą korzystali z tego transportu, będą mieli obowiązek zakrywania nosa i ust

- zapowiedział szef resortu edukacji. W przypadku gdy uczeń nie będzie miał zakrytych ust i nosa, kierowca ma prawo nie wpuścić go do pojazdu. Ponadto minister dodał, że w tzw. strefach żółtych 100 procent miejsc siedzących w takich pojazdach może być zajęta.

Nowe zasady sanitarne

Sytuacja druga, kiedy mamy kilka przypadków zakażeń w klasach na tym samym piętrze. Wówczas także jest decyzja o izolacji osób zakażonych, potem decyzja o wskazaniu osób, które podlegają kwarantannie. Oczywiście krąg tych osób w takim wypadku będzie zdecydowanie większy. Nauczyciele przebywający na kwarantannie – jeżeli czują się dobrze – mogą pracować zdalnie, jeżeli wyrażą zgodę. Ci wszyscy uczniowie, którzy przebywają na kwarantannie kształcą się w systemie zdalnym

– przekazał szef MEN.

Czwarta sytuacja – mówił minister – dotyczy podejrzenia zakażenia koronawirusem uczniów kilku klas oraz pracowników szkoły.

"Wówczas oczywiście izolacja osób zakażonych, po postępowaniu epidemiologicznym, wskazaniu kręgu osób, które powinny podlegać kwarantannie, one udają się na kwarantannę. Ponieważ w takim wypadku prawdopodobnie większość uczniów w szkole może być podejrzewana o zarażenie wirusem – cała szkoła przechodzi na zdalny tryb nauczania" – przekazał Piontkowski.

"I sytuacja piąta: nauczyciel, który ma kontakt z pozostałymi nauczycielami. Oczywiście znowu na początku izolacja tego nauczyciela oraz wyselekcjonowanie osób, które miały z nim kontakt. Jeżeli nauczyciel, który jest na kwarantannie dobrze się czuje może pracować. Szkoła przechodzi w tryb nauczania zdalnego" – mówił Piontkowski.

"To są schematy, według których będą postępowali powiatowi inspektorzy sanitarni i za każdym razem będą badali aspekt kliniczny, epidemiologiczny oraz ten aspekt organizacyjny czy urbanistyczny" – dodał.

Minister zapewnił, że rząd stara się pomagać organom prowadzącym. "Mówiliśmy o płynach dezynfekujących, o milionach maseczek, które mogą być dostarczone do szkół. Mamy także informacje z Agencji Rezerw Materiałowych, że zostały zakupione termometry, które są i będę dostarczone do szkół, nawet po kilka do pojedynczych szkół" – podkreślił Piontkowski.

Rok szkolny i działania Ministerstwa Edukacji Narodowej

Minister wymienił działania, jakie resort podjął, by zapewnić bezpieczny powrót do szkół.

Przypomniał o wytycznych przygotowanych wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym, dotyczących sposobu przygotowania placówek na wypadek pojawienia się zagrożenia epidemiologicznego. Zaznaczył jednak, że nie są one "sztywnymi rozwiązaniami".

Zapewnił też, że ministerstwo zamieszcza zaktualizowane odpowiedzi na pytania na swojej stronie internetowej oraz stara się też przekładać wytyczne na czytelne komunikaty w mediach społecznościowych. Gotowe są też materiały graficzne dla dzieci i ich rodziców, w jaki sposób mają postępować, jak również poradniki dla nauczycieli oraz dyrektorów. "Staramy się też docierać za pomocą spotów" – wyliczył dalej.

Przypomniał też o spotkaniach dyrektorów z powiatowymi stacjami sanitarnymi i z kuratorami oświaty. Wyjaśnił, że na spotkaniach z sanepidem dyrektor otrzymał informacje o tym, w jakich sytuacjach podejmowana będzie interwencja inspektorów. Kuratorzy tłumaczyli dyrektorom przepisy i rozporządzenia.

"Wiemy, że te spotkania cieszyły się dużym zainteresowanie, bo dyrektorzy mogli bezpośrednio wyjaśnić swoje wątpliwości. Mieli także okazję przekazać sposób kontaktu, by – gdyby zawiodła infolinia (sanepidu – red.) – mogli kontaktować się z powiatowym inspektorem sanitarnym w razie większego zagrożenia epidemicznego" - wyjaśnił.

RadioZET/TVN24/PAP