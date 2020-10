Jeszcze nie należy myśleć o stanie nadzwyczajnym, ale może to być konieczne, gdyby sytuacja się pogarszała – powiedział dziś dziennikarzom w Sejmie Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS. Dodał, że w tej sprawie odbędą się spotkania w gronie Zjednoczonej Prawicy.

Epidemia koronawirusa przyspieszyła w Polsce na tyle, że rząd wprowadził jesienią szereg obostrzeń dla całego kraju. Politycy nie wykluczają kolejnych, mocniejszych restrykcji, gdyby nie udało zatrzymać się fali zakażeń.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki zapowiadał na konferencji, że zaprosi od poniedziałku na wspólne rozmowy przedstawicieli opozycji. „Żeby przedyskutować pomysły, wątpliwości. Chcemy być jedną drużyną” – podkreślił pojednawczym tonem Morawiecki.

Stan nadzwyczajny w Polsce. Szef klubu PiS: "Taka konieczność może się okazać"

Niespodziewane zaproszenie opozycji do rozmów skomentował dziś szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. „Żeby porozmawiać o różnych aspektach ochrony (przed pandemią), i o tym, czy należy mnożyć obostrzenia, czy nie. To po pierwsze. Po drugie, opozycja się domaga rozmów i takiego jakby przez pana premiera zaproszenia, więc (premier) zaprasza” - odpowiedział.

Pytany o zasadność wprowadzenia w obecnej sytuacji stanu nadzwyczajnego przy epidemii koronawirusa odparł:

Myślę, że jeszcze nie. Jak obserwujemy inne kraje, gdzie wprowadzono stan wyjątkowy, to niewiele się zmieniło, na Słowacji, czy w Czechach. Natomiast, być może, gdyby sytuacja bardzo się pogarszała, to taka konieczność może się okazać Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu

Zapytany o to, jak rząd radzi sobie z drugą fazą pandemii, odparł krótko: „świetnie”.

Dodał, że "z ciekawostek" przewidzianych na dziś, jest wieczorne spotkanie Rady Koalicji Zjednoczonej Prawicy. - Zobaczymy, co po rekonstrukcji rządu, ale pozostaje jeszcze wiele kwestii do omówienia, wiceministrów i tak dalej, więc to dziś się będzie działo - zapowiedział.

Szef KPRM Michał Dworczyk, pytany przez PAP o szczegóły zapowiadanego przez Morawieckiego spotkania z opozycją, powiedział, że premier zaprasza przedstawicieli opozycji na wtorek na telekonferencję o godz. 14.30.

RadioZET.pl/PAP