Walka z koronawirusem. Rząd rozważa powrót do rozwiązania z jesieni

Bardzo możliwe, że będziemy wracali do systemu regionalizacji. To jest cały czas rozważane – mówił w internetowej części programu „Gość Radia ZET” główny doradca premiera ds. walki z pandemią koronawirusa prof. Andrzej Horban.

Koronawirus w Polsce. We wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o 5178 nowych zakażeniach. "Odwrócenie tendencji staje się faktem. Dzisiejszy wynik jest o ponad 1 tys. większy niż tydzień temu" - napisał na Twitterze.

Czy w takim razie rząd zaostrzy, czy raczej zluzuje obostrzenia? O tę kwestię pytany był wtorkowy gość Radia ZET - prof. Andrzej Horban. W rozmowie z Beatą Lubecką główny doradca premiera ds. walki z pandemią koronawirusa stwierdził, że decyzje o tym, co zrobi rząd, zapadną w ciągu 10 dni, maksymalnie dwóch tygodni.

Koronawirus w Polsce. Wróci regionalizacja? Prof. Horban: bardzo możliwe

Pojawił się też wątek brytyjskiego szczepu koronawirusa i ew. trzeciej fali. - Jesteśmy na najlepszej drodze, żeby ta trzecia fala do nas zawitała. Dlatego też, że odsetek wariantu brytyjskiego wirusa rośnie – przyznał Horban. Jego zdaniem, "jeżeli będziemy mieli nieszczęście, to za dwa tygodnie możemy spodziewać się bardzo dużego wzrostu zachorowań, mniej więcej takiego, jak jest teraz w Czechach".

Wróci też podział na tzw. strefy zielone, żółte i czerwone, czyli zróżnicowanie obostrzeń w zależności od statystyk w poszczególnych regionach? - Bardzo możliwe, że będziemy wracali do systemu regionalizacji. To jest cały czas rozważane – mówił ekspert. Od kiedy? - To kwestia kluczowych dwóch tygodni – dodał prof. Horban.

RadioZET.pl