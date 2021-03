Epidemia koronawirusa w Polsce znów komplikuje sytuację w szpitalnictwie. Szerzenie się bardziej zakaźnego, brytyjskiego wariantu SARS-CoV-2, powoduje, że z dnia na dzień rośnie liczba zajętych łóżek, również w tzw. szpitalach tymczasowych. Sytuacji nie zmienia podany w poniedziałek raport nowych zakażeń (nieco ponad 6 tys. nowych zakażeń w niedzielę, kiedy przeprowadza się znacznie mniej testów, przyp.).

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz był w poniedziałek pytany o sytuację epidemiczną w Radiu Plus. Porównując ją z sytuacją z ubiegłego poniedziałku, odparł, że owszem, jest znacznie więcej zachorowań, ale nastąpiło "lekkie spowolnienie dynamiki wzrostu". Jego zdaniem średnia dzienna liczba zachorowań w tym tygodniu powinna oscylować w granicach 15-15,5 tys.

Rzecznik MZ: W tym tygodniu nawet 18-20 tys. nowych zakażeń dziennie

"Ale powtarzam, to jest średni dzienny wynik z całego tygodnia" – dodał. Wspomniał, że jednodniowe raporty mogą wskazać nawet 20 tys. nowych zakażeń. "Mogą dojść do 18-20 tys. zachorowań". Rzecznik MZ podkreślił też, że pozytywną stroną obecnej sytuacji epidemicznej jest to, że spada liczba hospitalizowanych osób starszych. Przybywa jednak pacjentów poniżej 60 lat, w sile wieku.

Na pytanie, jak w tym roku będzie wyglądała Wielkanoc, Andrusiewicz odparł, że "na pewno nie będą to jeszcze takie święta, do jakich przywykliśmy, zanim pojawił się koronawirus". "Na pewno będą to jeszcze święta, które powinniśmy spędzić jedynie w gronie najbliższych osób. Jeżeli chcemy, żeby późna wiosna i wczesne lato były okresem, kiedy obostrzeń będzie coraz mniej, kiedy koronawirusa będzie coraz mniej, to te święta będziemy musieli spędzić jeszcze tak jak wcześniejsze święta Wielkiejnocy i ostatnie święta Bożego Narodzenia" – powiedział rzecznik MZ.

