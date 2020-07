Rzecznik MZ apeluje, by nosić maseczki w sklepach. Mówi o "ogniskach sklepowych"

Nie sądzę, żebyśmy dobrnęli do granicy 600 przypadków dziennie, ale niczego nie można do końca przewidzieć - twierdzi rzecznik Ministerstwa Zdrowia, komentując statystyki zakażeń koronawirusem w ostatnich dniach. Wojciech Andrusiewicz zaapelował też o noszenie maseczek w sklepach i zwrócił uwagę na pojawiające się w lokalach handlowych ogniska zakażeń.

Koronawirus w Polsce nie odpuszcza. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 502 nowych zakażeniach. W poniedziałek było ich 337, w niedzielę było 443, ale za to w sobotę nowych przypadków zanotowano aż 584, co oznacza rekordowy wzrost od czerwca. Nie lepiej było w poprzednich dniach: w piątek było 458 zakażeń, w czwartek 418, w środę 380, we wtorek 399, w poniedziałek 279.

Poza dwoma dniami, od ponad tygodnia widać tendencję wzrostową. W ciągu ostatnich 9 ani, aż pięciokrotnie liczba zakażeń przekroczyła 400. Nic dziwnego, że pojawiają się głosy, iż rząd powinien przywrócić przynajmniej część znoszonych systematycznie od kilkunastu tygodni obostrzeń.

Na razie nic na to jednak nie wskazuje, a przedstawiciele rządu - m.in. minister zdrowia Łukasz Szumowski, premier Mateusz Morawiecki czy wiceszefowa rządu Jadwiga Emilewicz zapewniają, że ewentualny ponowny lockdown kraju (podobny do tego z marca) w ogóle nie jest rozważany.

Rzecznik MZ: pojawiają się "ogniska sklepowe"

O sytuację pytany był również przez dziennikarzy rzecznik Ministerstwa Zdrowia, który uspokajał: - Nie sądzę, żebyśmy dobrnęli do granicy 600 przypadków [dziennie], ale niczego nie można do końca przewidzieć. Wojciech Andrusiewicz ostrzegł też, że "pojawiają zakażenia i ogniska sklepowe".

Apeluję ponownie: jesteśmy w sklepie, to jest pomieszczenie zamknięte, mamy obowiązek założyć maseczkę. Niestety, dzisiaj przynajmniej połowa osób w sklepach nie nosi maseczek. I zaczynają się pojawiać ogniska

- powiedział reporterowi TVN24, mając na myśli tzw. ogniska sklepowe. Zaapelował jednocześnie do właścicieli oraz pracowników sklepów, aby zwracali uwagę osobom, które po wejściu do danego lokalu handlowego, nie zakrywają twarzy.

. - Klienci nie przywiązują wagi do maseczek, bo widzą, że ekspedienci i właściciele sklepów nie wymagają tego od nich. Może warto wydelegować jednego pracownika [który będzie kontrolował zakrywanie twarzy i kierował klientów do dezynfekcji rąk - przyp. red.], by później nie mieć problemów z bieżącymi dochodami, gdy sklep będzie przez dwa tygodnie zamknięty przez kwarantannę - zaproponował rzecznik resortu.

RadioZET.pl/Twitter/tvn24.pl