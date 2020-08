Rzecznik resortu zdrowia zauważył w poniedziałek, że w raportach, jeśli chodzi o liczbę zdiagnozowanych przypadków, przoduje województwo mazowieckie z 150 nowymi przypadkami. Dodał, że zakażenia te pochodzą z "dużej liczby mniejszych ognisk" m.in. jednego z domów pomocy społecznej czy zespołu "Mazowsze", którego członkowie poddawani są obecnie badaniom przesiewowym.

- Mazowsze [region - przyp. red.] to są mniej liczne ogniska, ale ich jest więcej

- zaznaczył. Odniósł się także do zakażeń, do których dochodzi w czasie m.in. wesel. Zaapelował w tym kontekście do przestrzegania zasad sanitarnych oraz o to, by ich nie lekceważyć. - Część z tych wesel, prędzej czy później okazuje się, można by rzecz, takimi rozsadnikami zakażeń, gdy nie przestrzegamy norm sanitarno-epidemiologicznych - wyjaśnił. Dodał, że z imprez okolicznościowych może średnio pochodzić dziennie od kilkudziesięciu do stu zakażeń.

To nie jest tak, że jest prowadzona jakaś nagonka na branżę weselną, ale widzimy, że tam gdzie nie są przestrzegane reguły sanitarno-epidemiologiczne, tam pojawia się problem. Trudno nie mówić o zakażeniach na weselu, jeśli z jednego wesela pojawia się 100 zakażonych i 600 osób w kwarantannie. Trudno pomijać taki fakt i nie przestrzegać ludzi

- powiedział. Poproszony o komentarz dotyczący ataków na ratowników medycznych rzecznik odparł, że "każdy, kto hejtuje ratowników medycznych, to hejtuje służbę medyczną". - Proponuję, żeby udał się do rodziny osoby, która umarła, będzie wiedział (...) z czym na co dzień mierzą się ratownicy i cały personel medyczny - stwierdził.

Ministerstwo Zdrowia podało w poniedziałek, że na COVID-19 zmarło kolejnych osiem osób, w tym mężczyzna w wieku 29 lat. Potwierdziło także 595 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej (150) w woj. mazowieckim. Aktualny bilans koronawirusa w Polsce to 57 279 przypadków zakażenia, 1 885 ofiar śmiertelnych oraz 39 359 ozdrowieńców.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP