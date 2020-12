Sanepidy dostały zakaz publikacji danych. "Nie mam wiedzy o liczbie zakażeń"

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska uważa, że pozbawienie prezydentów miast takich danych może mieć poważne konsekwencje. - Znam te informacje tylko z rządowego serwisu, ale one są tam bardzo ogólne. Nie ma danych szczegółowych, które do tej pory wojewódzki sanepid od marca codziennie publikował - powiedziała Dulkiewicz.

- Tego niestety nie ma. Czy tak powinno być, skoro ja za zarządzanie kryzysowe w mieście odpowiadam? W czasie trwania epidemii od kwietnia to działało. Teraz stacje sanitarno-epidemiologiczne zostały z naszej "władzy" wyjęte i teraz podlegają ministrowi zdrowia. A wszystkim nam, wielu osobom zależy na tym, żebyśmy jak najszybciej pokonali koronawirusa. Żeby jak najmniej osób umierało - tłumaczy prezydent Gdańska.

Szczepienie na koronawirusa w Gdańsku

Prezydent Gdańska przyznaje, że w mieście proces przygotowania punktów szczepień trwa. - Jesteśmy ciągle jeszcze w procesie wyłaniania przychodni, punktów szczepień. To, co mówią osoby prowadzące przychodnie to to, że jest to skok w nieznane. To jest ogromne wyzwanie logistyczne - dodała. Dulkiewicz uważa, że nakłonienie Polaków do szczepień na koronawirusa nie będzie łatwe.

- Jeżeli obywatele nie ufają instytucjom państwa, to jak mają zaufać, że mają się iść zaszczepić. To jest konsekwencja wielu lat działania i podburzania zaufania do instytucji państwa [...] Jeżeli będzie taka możliwość, to też będę namawiać do szczepień - mówi prezydent Gdańska.

W niedzielę 20 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 8 594 osób, zmarło 143 chorych. Na obecność koronawirusa przebadano dotąd w Polsce 6 mln 654 tys. 502 osoby. Ostatniej doby wykonano 22 160 testów, w tym 6166 testów antygenowych. Łącznie od początku epidemii wykryto 1 202 700 przypadków Covid-19. Zmarło 25 397 chorych.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl