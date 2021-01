Szczepienia przeciw Covid-19 dla seniorów. Rząd: brakuje szczepionek

Ruszyły szczepienia populacyjne przeciw Covid-19 w Polsce. Na początku dawki preparatu mają otrzymywać seniorzy, którzy ukończyli 70 lat. Niestety, wszystkie terminy do końca marca zostały już zarezerwowane. Rząd szacuje, że z uwagi na mniejsze dostawy szczepionek, jest w stanie zaszczepić w I kwartale 2021 roku 3,1 mln, a nie 11 mln obywateli. Poinformowano też, że planowana na dziś dostawa szczepionki Moderna dotrze do Polski w najbliższy weekend. Zapraszamy na relację z wydarzeń dnia na RadioZET.pl.

Koronawirus w Polsce. W poniedziałek 25 stycznia 2021 roku zanotowano 2419 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 38 osób

Od dziś formalnie ruszyły w Polsce szczepienia populacyjne przeciw Covid-19. Po tzw. grupie 0, w której byli m.in. medycy, dawkę szczepionki otrzymają seniorzy, na początek ci, którzy skończyli 70 lat

Jak twierdzi rząd, w kraju brakuje jednak szczepionek, co oznacza, że do końca marca nie ma już wolnych terminów na szczepienia. - Do końca marca zaszczepionych zostanie 3,1 mln Polaków - zapewnia minister Dworczyk. - Ale system, który został stworzony, pozwoliłby na zaszczepienie ponad 11 mln osób - dodaje

Dworczyk poinformował też, że "wtorkowa dostawa szczepionki Moderna została odwołana i przesunięta najwcześniej na najbliższy weekend"

Szczepienia przeciw Covid-19 trwają w Polsce od końca grudnia. Na początku szczepione były osoby z tzw. grupy zero, czyli pracownicy służby zdrowia. Od zeszłego tygodnia trwają także szczepienia pacjentów DPS-ów. Według danych resortu zdrowia (stan na poniedziałek na godz. 10:30) zaszczepiono już 707 474 osoby.

Szczepienia przeciw Covid-19. Wszystkie terminy zarezerwowane

Od dziś rozpoczynają się szczepienia populacyjne. Dawkę otrzymają teraz seniorzy, na początku ci, którzy ukończyli 70 lat (szczepieni będą od najstarszych). Szczepienia te będą realizowane w ponad 5 tys. punktów w całym kraju.

Plany zakładają, że do końca I kwartału tego roku szczepionkę przeciwko Covid-19 w Polsce przyjmie 3,1 osób. Niestety, brakuje szczepionek, co oznacza, że do końca marca zarezerwowane są już wszystkie terminy na szczepienia.

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk twierdzi w ostatnich dniach, że system jest przygotowany na znacznie większą skalę szczepień. Jego zdaniem, z uwagi na ograniczone wielkości dostaw, nie będzie możliwości zaszczepienia w tym czasie większej liczby osób. - System, który został stworzony, pozwoliłby na zaszczepienie ponad 11 mln osób, brakuje nam wyłącznie szczepionek – ocenił pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Dworczyk: dostawa szczepionki Moderna odwołana i przesunięta na weekend

Podczas wspólnego briefingu ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i Michała Dworczyka obaj politycy apelowali, aby szczepienia przeciw Covid-19 zostały wyłączone poza spór polityczny.

- Niestety dzisiaj rano przyszła do nas informacja, że dostawa szczepionki Moderna jutro została odwołana i została przesunięta najwcześniej na najbliższy weekend, więc jest to kolejne kilka dni, kiedy kolejny producent informuje w ostatniej chwili o zmianie terminu dostawy" - poinformował Dworczyk.

- Mamy dwie możliwości do wyboru: albo zaczniemy znowu okładać się politycznymi pałkami, mówię o nas, politykach, albo wspólnie będziemy starali się robić wszystko, żeby program, mimo tych trudności zewnętrznych, trudności, na które polski rząd czy polska klasa polityczna nie ma wpływu, aby ten program był realizowany - powiedział szef KPRM.

RadioZET.pl/PAP