Szczepienia przeciw Covid-19 dla seniorów. Rząd: brakuje szczepionek

Koronawirus w Polsce. Ruszą szczepienia populacyjne przeciw Covid-19 w Polsce. Na początku szczepieni będą seniorzy, którzy ukończyli 70 lat. Niestety, wszystkie terminy do końca marca są już zarezerwowane, a rząd twierdzi, że z uwagi na mniejsze dostawy szczepionek, jest w stanie zaszczepić w I kwartale 2021 roku 3,1 mln, a 11 mln obywateli. Zapraszamy na relację z wydarzeń dnia na RadioZET.pl.

Koronawirus w Polsce. W niedzielę zanotowano 4683 nowe przypadki zakażenia, zmarło 110 osób. Najnowsze dane zostaną podane ok. 10:30

Od dziś formalnie ruszają w Polsce szczepienia populacyjne przeciw Covid-19. Po tzw. grupie 0, w której byli m.in. medycy, dawkę szczepionki otrzymają teraz seniorzy, na początek ci, którzy skończyli 70 lat

Jak twierdzi rząd, w kraju brakuje jednak szczepionek, co oznacza, że do końca marca nie ma już wolnych terminów na szczepienia. - To nie wynika z problemu systemu, tylko z braku szczepionek - mówił szef KPRM Michał Dworczyk

- Do końca marca zaszczepionych zostanie 3,1 mln Polaków - zapewnił Dworczyk. - Ale system, który został stworzony, pozwoliłby na zaszczepienie ponad 11 mln osób, to oznacza, że brakuje nam wyłącznie szczepionek - dodał

Koronawirus w Polsce. W niedzielę zanotowano 4683 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Poinformowano również o śmierci 110 osób. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia zostaną podane ok. godz. 10:30.

Szczepienia przeciw Covid-19 trwają w Polsce od końca grudnia. Na początku szczepione były osoby z tzw. grupy zero, czyli pracownicy służby zdrowia. Od zeszłego tygodnia trwają także szczepienia pacjentów DPS-ów. Według danych resortu zdrowia (z niedzielnego popołudnia) zaszczepiono już ponad 701 tys. osób.

Szczepienia przeciw Covid-19. Wszystkie terminy zarezerwowane

Od dziś rozpoczynają się szczepienia populacyjne. Dawkę otrzymają teraz seniorzy, na początku ci, którzy ukończyli 70 lat (szczepieni będą od najstarszych). Szczepienia te będą realizowane w ponad 5 tys. punktów w całym kraju.

Plany zakładają, że do końca I kwartału tego roku szczepionkę przeciwko Covid-19 w Polsce przyjmie 3,1 osób. Niestety, brakuje szczepionek, co oznacza, że do końca marca zarezerwowane są już wszystkie terminy na szczepienia.

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk twierdzi w ostatnich dniach, że system jest przygotowany na znacznie większą skalę szczepień. Jego zdaniem, z uwagi na ograniczone wielkości dostaw, nie będzie możliwości zaszczepienia w tym czasie większej liczby osób. - System, który został stworzony, pozwoliłby na zaszczepienie ponad 11 mln osób, brakuje nam wyłącznie szczepionek – ocenił pełnomocnik rządu ds. szczepień.

RadioZET.pl/PAP