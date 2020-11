Szkoły pozostają zamknięte do 3 stycznia 2021 r. - ogłosiło w środę Ministerstwo Edukacji Narodowej. Niektóre zajęcia jednak będą mogły być prowadzone stacjonarnie wcześniej. Są już szczegółowe wytyczne w tej sprawie. Wiadomo też, o jakie zajęcia konkretnie chodzi.

Szkoły będą zamknięte do 3 stycznia 2021 r. Tak zdecydowało Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach walki z epidemią koronawirusa. "Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. - poza pewnymi wyjątkami; rozwiązanie to przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie" – napisano w środowym komunikacie resortu.

Jak się okazuje, niektóre zajęcia będą mogły odbywać się stacjonarnie. Znane są już szczegóły w tej sprawie. Na jakich zasadach placówki będą mogły organizować nauczanie na miejscu?

Szkoły zamknięte, ale nie całkiem. Niektóre zajęcia mogą odbywać się stacjonarnie

Chodzi przede wszystkim o zajęcia sportowe oraz praktyki zawodowe. Od wtorku w szkołach, które mają określony program zajęć, będą mogły odbywać się treningi sportowe. Oczywiście w ramach reżimu sanitarnego.

Z kolei w szkołach branżowych i technikach w ramach praktycznej nauki zawodu uczniowie będą mogli się spotkać w grupach umożliwiających zachowanie dystansu - tylko w wybranych dniach, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Przypomnijmy, że ferie dla wszystkich województw, z zakazem organizowania zimowego wypoczynku dla dzieci, są od 4 do 17 stycznia.

RadioZET/RadioZET.pl