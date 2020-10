Koronawirus w Polsce nadal bije wszelkie rekordy. W czwartek Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 8099 nowych przypadków zakażenia, co stanowi największy dobowy przyrost od wybuchu epidemii w naszym kraju w marcu tego roku. Poinformowano także o śmierci 91 osób.

Łącznie od początku epidemii w Polsce koronawirusem zakaziły się 141 804 osoby, zanotowano także 3217 ofiar śmiertelnych. Szczegółową mapę dotyczącą zakażeń w Polsce i na świecie znajdziesz tutaj: Koronawirus w Polsce. MAPA zachorowań z podziałem na województwa.

Koronawirus w Polsce. Żołnierze pomagają, ale jest ich ponad trzy razy mniej

Wojsko pomaga w walce z pandemią koronawirusa, ale w zdecydowanie mniejszej liczebności niż jeszcze kilka miesięcy temu. Teraz jest ich ponad trzy razy mniej - średnio 2400 dziennie przy 9 tysiącach wiosną. Takie dane przekazało trójmiejskiemu reporterowi Radia ZET Maciejowi Bąkowi Ministerstwo Obrony Narodowej.

Rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej płk Marek Pietrzak mówi, że w środę WOT pełniło służbę w 105 szpitalach w całej Polsce. MON wylicza natomiast, że żołnierze pomagają m.in. przy centrach testowych drive thru, pilnują przestrzegania kwarantanny, odkażają pomieszczenia, docierają z pomocą do kombatantów i osób starszych czy dowożą jedzenie.

"Zaangażowane siły i środki pozwalają na efektywne wsparcie systemu ochrony zdrowia"- zapewnia resort i dodaje, że jest w gotowości do zwiększenia swojego zaangażowania .Tymczasem z wielu szpitali płyną apele o to, by wrócili do nich żołnierze, których pomoc wiosną była nieoceniona. Tym bardziej, że chorych jest kilkanaście razy więcej niż wiosną.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/MBa