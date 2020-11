Koronawirus w Polsce całkowicie zablokował służbę zdrowia. W szpitalach brakuje miejsc dla chorych, coraz częściej zdarza się, że wezwana karetka nie przyjeżdża w ogóle lub dopiero po kilku godzinach. W powiecie kłodzkim czas oczekiwania na karetkę wymazową przekracza 10 dni – alarmuje starosta Maciej Awiżeń. Napisał pismo do wojewody i atakuje Wojska Obrony Terytorialnej, które od listopada zajmują się pobieraniem wymazów w tym regionie. WOT odpowiada na te zarzuty i odkrywa niespodziewane zachowanie mieszkańców, którzy czekają na wymaz.

Wg starosty kłodzkiego trudna sytuacja dotyczy podopiecznych domów pomocy społecznej, którzy już długo czekają na dojazd zespołów wymazowych. Maciej Awiżeń opisuje sytuacje w powiecie, nie szczędząc przykrych słów. "Karetka WOT nie dojeżdża na czas. Jestem zdruzgotany. Obecnie czas oczekiwania dla kilkuset osób skierowanych na testy przeciąga się powyżej tygodnia. Z samych DPS-ów (skierowania przez Sanepid) zdarzają się terminy ponad 10 dni, nie mówiąc już o kolejnych np. 5 dniach oczekiwania na wyniki testów. Przy czym, po 10 dniach od zachorowania, można wyjść już z izolacji domowej jako ozdrowieniec. Co to za sens? Czy ktoś z Was też czeka na test? System się zawalił. Nie wiadomo kogo izolować i zarażamy się nawzajem" – napisał starosta kłodzki Maciej Awiżeń.

W powiecie kłodzkim pracują cztery zespoły WOT do pobierania wymazów. Powinny jeździć do osób, które nie mają możliwości same udać się do stacjonarnych punktów wymazowych, np. mają silne objawy i źle się czują, albo nie mają własnego środka transportu. I tutaj wg WOTu pojawia się jednak problem.

Bardzo często zespoły wymazowe, udając się pod wskazany adres, jadąc 20-30 kilometrów po trudnym górskim terenie, nie zastaje w domu osoby, od której miały pobrać wymaz – przyznaje Radiu ZET kpt. Renata Mycio, oficer prasowy 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. I takie zachowanie mieszkańców może powodować opóźnienia w dotarciu do tych, którzy faktycznie pozostają w domach i czekają na pomoc.

RadioZET/RadioZET.pl