We wtorek prawdopodobnie odnotujemy dotychczasowy rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Wszystko przez błąd w raportowaniu nowych infekcji. - Brakujące około 22 tysięce przypadków, które nie zostały wcześniej podane, trafią we wtorek do ogólnej liczby zakażeń – podał oficjalnie GIS.

Prawdopodobnie jutro odnotujemy rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Wszystko przez błąd w raportowaniu danych w skali kraju – to około 22 tysiące pominiętych przypadków infekcji, z czego 11 tysięcy miało pochodzić z Mazowsza. Podkreślono jednak, że są to dane z kilku ostatnich tygodni.

Jak zaznaczył zastępca szefa GIS Krzysztof Saczka, "zostały podjęte konkretne działania zmierzające w kierunku sprawozdawczości w zakresie zakażeń Covid-19". - Został do tego celu przystosowany bardzo system EWP, który powstał w maju i służy komunikacji w zakresie wymiany informacji - dodał. Zdaniem Saczki, "wprowadzanie danych przez laboratoria do systemu EWP ma się odbywać w terminie maksymalnym do 48 godzin, w związku z czym został wypracowany odpowiedni interfejs umożliwiający raportowanie przez laboratoria tych wyników". - Postanowiliśmy przejść na nową metodę prezentowania wyników - będzie opierała się głównie na systemie EWP, tam dane będą spływać w ciągu 48 godzin ze wszystkich laboratoriów, które są w tym celu zobligowane - mówił zastępca szefa GIS.

Jak podkreślił Saczka, "wykryliśmy, że na dzień dzisiejszy mieliśmy rozbieżności w skali kraju na ok. 22 tysięcy". - Te dane nie przekładają się sytuację epidemiologiczną, sytuację, wymagającą podjęcia określonych decyzji, gdyż są z długiego okresu czasu i ich znaczenie w skali całego wyniku jest znikome. Pracownicy Inspekcji Sanitarnych zostali zobligowani do bardzo szybkiego uzupełnienia tych danych - stwierdził. Saczka dodał, że "w stosunku do osób, w przypadku których wystąpiły zaniechania i nieprawidłowości zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe". Przekazał, że inspekcja sanitarna przechodzi teraz dynamiczny okres informatyzacji.

W wynik działań zostały podjęte rozwiązania dot. zmian organizacyjnych w inspekcji sanitarnej. Dzielimy załogę na określone zadania, które należy realizować, czyli uciekamy od sytuacji, że każdy pracownik wykonuje wszystkie zadania oraz chcemy doprowadzić do tego, że kontakt z klientem będzie jak najszybszy. (...) Chcemy doprowadzić do tego, żeby kontakt z klientem był w ciągu jednego dnia, czyli w godzinach od 7.00 do 15.00, bo to jest pora, że możemy dzwonić do różnych klientów, i będzie to załatwione w ciągu trzech godzin - powiedział Saczka. Poinformował, że obecnie 13 województw pracuje we wskazanych standardzie, a pozostałe powinny w ciągu tygodnia osiągnąć zakładany standard.

We wtorek prawdopodobnie rekord zakażeń koronawirusem. GIS dołączy pominięte przypadki

Od wtorku narzędzia rejestracji wyników testów na koronawirusa zostaną ujednolicone. Brakujące ok. 22 tysięcy przypadków, które nie zostały wcześniej podane, trafią we wtorek do ogólnej liczby zakażeń – podał oficjalnie GIS. W komunikacie rzecznik GIS Jan Bondar podkreślił, że głównymi przyczynami nieuwzględnienia ok. 22 tys. przypadków w podawanych codziennie statystykach były: opóźnienia w przekazywaniu wyników do inspekcji sanitarnej przez laboratoria testujące w kierunku SARS-CoV-2; różne źródła pozyskiwania danych i potrzeba ich weryfikacji; różne cele zbieranych danych (m.in. statystyki zakażeń, opracowanie ognisk epidemiologicznych, w tym identyfikacja źródeł zakażeń), a także przerwy w pracy stacji sanitarno-epidemiologicznych, spowodowane izolacją lub kwarantanną pracowników (okresowo ok. 20 proc. pracowników było wyłączonych z pracy).

Bondar zapewnił, że brakujące dane zostaną we wtorek dodane do ogólnej liczby dodatnich wyników. Także od wtorku narzędzia rejestracji danych zostaną ujednolicone. Laboratoria mają wprowadzać dane do systemu EWP w ciągu maksymalnie 48 godzin. - Nie będzie innych metod zbierania danych, jak tylko elektroniczny system – powiedział rzecznik GIS.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP