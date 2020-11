Wyniki raportowane we wtorek i środę pokażą nam, gdzie jesteśmy. Ostrożnie podchodząc do dzisiejszego spadku i danych z poprzednich dni trzeba wskazać lekką tendencję do wypłaszczenia - ocenił w rozmowie z Polską Agencją Prasową prof. Włodzimierz Gut. Dodał, że może to być efekt wcześniejszych obostrzeń.

Koronawirus w Polsce nie odpuszcza, choć w ostatnim raporcie liczba zakażeń wyraźnie spadła. Resort zdrowia w poniedziałek przekazał informację o 21713 nowych zakażeniach koronawirusem. To wyraźny spadek w porównaniu do danych z poprzednich dni. Ministerstwo poinformowało też, że zmarło 173 chorych na COVID-19. Ostatniej doby wykonano ponad 43,4 tys. testów na obecność koronawirusa, co także jest wynikiem niższym od tego z poprzednich dni.

Czy oznacza to, iż epidemia słabnie? Zdecydowanie nie można tak powiedzieć. Raporty z testów przeprowadzanych w weekend zwykle dają niższe wyniki. Poza tym, jak twierdzi wirusolog prof. Włodzimierz Gut, na szersze wnioski należy jeszcze poczekać.

Wirusolog: wyniki z wtorku i środy pokażą nam, gdzie jesteśmy

- Wydaje się po analizie danych od czwartku, że sytuacja nieco nam się stabilizuje. Dzisiejszy wynik jest dość optymistyczny, a mniejsza liczba testów wprost wynika też ze zgłoszeń osób z objawami, bo tych pacjentów obecnie sprawdzamy badaniami laboratoryjnymi. Oczywiście jest poniedziałek, więc weekend może mieć nieco wpływ na te statystyki, zatem poczekajmy na wyniki raportowane we wtorek i środę - ocenił w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Dodał przy tym, że niewielkie zaburzenie cyklu tygodniowego może przynieść środowe święto, ale jego zdaniem być może obserwujemy już pewne efekty, wprowadzonych kilka tygodni temu, pierwszych obostrzeń. - Jeżeli tak jest, to te obostrzenia, które działają od soboty, a w szkołach od dzisiaj, przyniosą spadki liczby zakażeń. Pamiętajmy jednak, że spadalibyśmy z wysokich liczb i to musi potrwać - powiedział.

Przyznał, że pewne oznaki stabilizacji sytuacji widać także w innych europejskich krajach, ale jako przedwczesne uznał ogłaszanie jakiegokolwiek sukcesu w walce z jesienną falą epidemii. Odnosząc się zaś do obserwowanego w ostatnich dniach spowolnienia w zakresie kolejnych przyjmowanych do szpitali pacjentów, stwierdził, że teraz chorują po prostu młodsi. - To rodzice dzieci, które chodziły do szkół, a także same dzieci. Te osoby są w dość dobrym stanie i lżej przechodzą zakażenie, więc nie trafiają do szpitali - powiedział Gut.

RadioZET.pl/PAP