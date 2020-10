Koronawirus w Polsce. We wtorek 6 października 2020 roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2236 kolejnych zakażeniach koronawirusem i o śmierci 58 osób, co stanowi największą liczbę zgonów od początku epidemii w naszym kraju. Łącznie od początku epidemii chorobę wykryto u 104 316 osób, zmarło 2717 chorych.

Koronawirus w Polsce. Wirusolog o wzroście zachorowań: nie możemy się do niego przyzwyczajać

Jak wskazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową specjalista w dziedzinie mikrobiologii i wirusologii prof. Włodzimierz Gut, "wzrost liczby osób zmarłych na koronawirusa wynika z najprostszej relacji. Jest logicznym następstwem zwiększonej liczby zachorowań".

Zauważył również, że "od momentu zachorowania do momentu śmierci mija określony czas – taki, przez ile szpital potrafi przetrzymać cięższe przypadki". Dodał, że są to około dwa tygodnie.- Nie możemy przyzwyczajać się do wzrostu zachorowań, bo zaczniemy liczyć trupy. Mówiłem to już i będę to powtarzał, bo po wzroście liczby zachorowań wzrost liczby śmierci jest po prostu oczywisty – podkreślił prof. Gut.

Prof. Gut podkreślił jednocześnie, że dalszy rozwój epidemii zależy przede wszystkim od zachowań społeczeństwa. - To od nas zależy, czy będziemy się gromadzić, czy będziemy zachowywać dystans, myć ręce, dezynfekować i nosić maseczkę - przyznał.

Koronawirus w Polsce. Dodatkowe obostrzenia. Kary za brak maseczki

We wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski spotkał się z komendantem głównym policji Jarosławem Szymczykiem w celu opracowania nowych rozwiązań służących lepszej egzekucji obowiązujących obostrzeń. - W dobie eskalacji pandemii nie ma miejsca na egoizm. (…) Przestrzeganie obostrzeń to nie tylko nasz obowiązek względem siebie, ale również nasza odpowiedzialność za inne osoby – powiedział minister.

Wśród wypracowanych rozwiązań wymienił to, że bez maseczki, tam gdzie jej posiadanie jest konieczne, "będzie mogła przebywać tylko osoba posiadająca odpowiednie zaświadczenie lub dokument potwierdzający niemożność noszenia maseczki".

Od soboty 10 października w żółtych oraz czerwonych strefach zostanie wprowadzony obowiązek zasłaniania ust i nosa. Również od soboty w strefach czerwonych lokale gastronomiczne będą pracować do godziny 22:00. Resort zdrowia zapowiada także wykorzystanie alertów RCB w celu udoskonalenia komunikowania obywatelom wprowadzanym na danym terytorium zmian i restrykcji.

RadioZET.pl/PAP