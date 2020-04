Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

O sprawie informowała między innymi gazeta.pl. W związku z pandemią koronawirusa, wszystkie osoby powracające do Polski z zagranicy zmuszone są odbyć 14-dniową kwarantannę. Muszą również wskazać odpowiednim służbom miejsce, w którym spędzą okres izolacji.

24-latek trafił na dworzec

24-latek miał zupełnie nie spodziewać się takiego przebiegu wydarzeń. Na przejściu granicznym poinformował strażników, że 14-dniową kwarantannę zamierza odbyć w swoim domu w Zabrzu. Podał dokładny adres, jednak o tym, że spędzi tam okres izolacji nie poinformował swojej rodziny – czytamy na portalu.

Kiedy młody mężczyzna pojechał do domu, czekał go ogromny szok. Bliscy 24-latka…nie wpuścili go do domu i zawiadomili policję. Zabrzanin – nie wiedząc, jak postąpić w tej trudnej sytuacji – udał się na dworzec kolejowy.

Na stacji odnaleźli go policjanci, w rozmowie z którymi przyznał, że nie ma gdzie wrócić na okres kwarantanny.

Służbom udało się pomóc 24-latkowi, który trafił do izolatorium w Bieruniu.

