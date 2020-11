Zakaz lotów do 10 państw ma obowiązywać od 11 do 24 listopada 2020 r. "W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej" - napisano w uzasadnieniu projektu. Poniżej przedstawiamy listę krajów, do których w najbliższym czasie nie będzie można podróżować z Polski.