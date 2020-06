Epidemia koronawirusa sparaliżowała życie w połowie marca. Po trzech miesiącach chwalimy rządzących za jej powstrzymanie na skalę, którą obserwowaliśmy w USA czy Europie Zachodniej. Z drugiej strony – to właśnie w Polsce utrzymuje się niepokojący trend w zakażeniach, podczas gdy reszta kontynentu opanowała wirusa.

Zdaniem profesora Krzysztofa Simona, konsultanta ds. chorób zakaźnych, rządzący nie ustrzegli się błędów.

- Na początku epidemii nikt w tych wielkich zamkniętych społecznościach, jakimi są zakłady pracy, nie miał robionych badań przesiewowych, a niektóre kraje je robiły. Takie badania zmniejszyłyby ryzyko szerzenia się zakażeń - ocenił dziś w „Rzeczpospolitej” prof. Simon.

Dodał, że w ten sposób mogliśmy uniknąć tragedii na Śląsku. Przyznał też, że sama epidemia zmienia swój profil.

– powiedział.

Jego zdaniem koronawirus „znów wystrzeli”, a to wskutek zniesienia obostrzeń, przez które ludzie zlekceważą maski i zachowywanie dystansu społecznego.

Sądzę, opierając się na danych klinicznych z Chin i Włoch, że zakażonych jest przynajmniej pięć razy więcej, bo objawy kliniczne ma co piąty zakażony

- dodał prof. Simon, zaznaczając jednak że rację może mieć też doktor Paweł Grzesiowski, który szacował liczbę zakażonych na ok. milion.

Prof. Simon podkreśla jeszcze jeden niepokojący aspekt. W sprawie epidemii eksperci nie mogą być… szczerzy.

Wszyscy specjaliści chorób zakaźnych zajmujący się pacjentami z Covid-19 mają zakaz wydany przez ministerstwo konsultowania i leczenia innych pacjentów z chorobami zakaźnymi (poza e-konsultacjami). To jest absurd. Czemu służy takie rozporządzenie? Czas zlikwidować oddziały wyłącznie covidowe i wrócić do formuły oddziałów zakaźnych, gdzie można by hospitalizować wszystkie przypadki chorych na choroby zakaźne, w tym osoby chore na Covid-19, ale też z zapaleniem płuc w przebiegu grypy, zapaleniem mózgu, z wirusowym zapaleniem wątroby czy z HIV/AIDS