Nowe ognisko koronawirusa. Zakażeni wrócili z wakacji nad Bałtykiem

Nowe ognisko koronawirusa wybuchło w ostatnich dniach w powiecie pułtuskim na Mazowszu. – Mamy do czynienia z ogniskiem związanym z powrotem z wakacji – potwierdziła w Radiu Kolor rzeczniczka Mazowieckiej Inspekcji Sanitarnej Joanna Narożniak. Zakażeni to grupa osób, która wróciła z wakacji w Trójmieście. Nad morzem byli od 23 do 26 lipca.

W Pułtusku trwa obecnie dochodzenie epidemiologiczne. Obecnie wiadomo już o 8 zakażonych osobach, niewykluczone jednak, że będzie ich więcej. Na ten moment na kwarantannie jest prawie 30 osób, a prawie 40 objęto nadzorem epidemiologicznym.

Wczoraj informowaliśmy z kolei o zakażeniu w jednej z gdyńskich restauracji. Sanepid wciąż apeluje do osób, które pod koniec lipca były w restauracji Pueblo o kontakt. Więcej o sprawie pisaliśmy tutaj:

RadioZET.pl/PSSE w Pułtusku/radiokolor.pl