Koronawirus w Senacie. Jak informuje Onet, co najmniej dwie urzędniczki zatrudnione w Senacie, są zakażone koronawirusem. W izolacji przebywa marszałek Tomasz Grodzki, który czeka na wykonanie testu.

Koronawirus w Senacie. Marszałek Tomasz Grodzki przebywa na kwarantannie i czeka na test od poniedziałku, gdy tylko ujawniono informację na temat zakażonego wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego. Polityk PSL miał kontakt z Grodzkim podczas narady zorganizowanej w zeszły czwartek.

W tej naradzie uczestniczyli m.in: prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący PO Borys Budka, szef SLD Włodzimierz Czarzasty, a także inni posłowie i senatorowie należący do ugrupowań opozycyjnych. Na razie wiadomo, że ujemny wynik dały testy, którym poddali się Kosiniak-Kamysz i Czarzasty. Reszta uczestników czeka na wyniki bądź przebywa w samoizolacji.

Koronawirus w Senacie. Dwie urzędniczki zakażone

W izolacji przebywa także szefowa gabinetu marszałka. - Pani Małgorzata Daszczyk była również na tym spotkaniu, dlatego sanepid nakazał kwarantannę. Jest zdrowa – mówił Grodzki w rozmowie z Onetem. Portal ustalił jednak, że w izbie wyższej zaistniało jeszcze jedno źródło koronawirusa.

Zakażone są bowiem dwie senackie urzędniczki (ich personaliów nie podano do wiadomości publicznej). Grodzki przekonywał jednak, że to przypadki znane i niezwiązane z zakażeniem Zgorzelskiego. - Przypadki urzędniczek to wcześniejsze sprawy, załatwione zgodnie z wytycznymi sanepidu – powiedział Onetowi marszałek Senatu.

"M.in. z tego powodu część pracowników izby pracuje zdalnie. Nie wiadomo, co z zaplanowanym na przyszły tydzień posiedzeniem Senatu. Już wcześniej część senatorów uczestniczyła w obradach zdalnie. Niewykluczone jednak, że zostaną wprowadzone dodatkowe obostrzenia, zwłaszcza, że takie rozwiązania zostały właśnie wprowadzone w Sejmie. Tam skrócono najbliższe posiedzenie do jednego dnia. Na sali plenarnej będzie mogło przebywać tylko 55 osób. Wszyscy mają być w maskach" - czytamy w artykule Onetu.

Koronawirus w Polsce. We wtorek Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 2236 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Poinformowano także o śmierci 58 osób, co stanowi najwyższą dobową liczbę zgonów od początku epidemii w Polsce. Łącznie od początku marca chorobę wykryto u 104316 osób, zanotowano także 2717 ofiar śmiertelnych.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/Onet.pl