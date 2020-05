Shelley Luther z Dallas zlekceważyła rozporządzenia związane z pandemią koronawirusa. Kobieta mimo zakazu, nie zamknęła swojego salonu fryzjerskiego. Fryzjerka trafiła za to do więzienia.

Shelley Luther to fryzjerka, która prowadzi zakład fryzjerski w Dallas w USA. Kryzys związany z epidemią koronawirusa zmusił ją do tego, aby nie zamykać firmy. Kobieta zignorowała restrykcje nałożone przez amerykański rząd. Trafiła za to na tydzień do więzienia — informuje TVN 24.

Nie zamknęła salonu fryzjerskiego. Trafiła do więzienia

Shelley Luther zlekceważyła rozporządzenia nakazujące zamknięcie salonów fryzjerskich. Zanim trafiła przed sąd, nakaz otrzymała jeszcze listownie. Swój sprzeciw fryzjerka pokazała publicznie, kiedy to w trakcie manifestacji przeciwko restrykcjom, na oczach ludzi i kamer podarła nakaz sądowy.

Aby uniknąć kary więzienia, kobieta miała przeprosić za swój czyn i zapłacić mandat oraz zamknąć salon do momentu, kiedy zakłady znów będą mogły wznowić swoją działalność.

Kobieta w trakcie rozprawy powiedziała: "Jestem zmuszona się z panem nie zgodzić, kiedy mówi pan, że jestem samolubna, chcąc wykarmić swoje dzieci. To nie jest samolubne. W swoim salonie mam pracowników, którzy chodzą głodni, bo wolą wyżywić swoje potomstwo. Dlatego, jeżeli uważa pan, że prawo jest ważniejsze od głodnych dzieci, to niech podtrzyma pan tę decyzję, ale ja nie zamknę swojego salonu" - cytuje słowa Shelley Luther portal TVN 24.

Oprócz kary więzienia, sąd nałożył na fryzjerkę karę w wysokości 500 dolarów za każdy dzień, w którym salon będzie otwarty mimo zakazu. Adwokat Luther zapowiedział, że odwoła się od wyroku.

RadioZET.pl/TVN 24