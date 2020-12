W USA masowo szczepi się obywateli przeciw Covid-19. Mowa o państwie najmocniej dotkniętym pandemią koronawirusa (blisko 18 milionów zakażeń, ponad 300 tysięcy ofiar), który rozpoczął już masowe szczepienia.

- USA pokonały już dziś etap wstępny (szczepień). Władze lokalne poinformowały, że pierwszą dawką szczepionki przeciw Covid-19 zaszczepionych jest już milion osób, odkąd 10 dni temu zaczęliśmy kampanię szczepień - powiedział szef Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC).

Amerykanie rozprowadzają szczepy dwóch firm Moderny oraz Pfizer/BioNTech. W obu przypadkach należy przyjąć dwie dawki, w odstępie kilku tygodni. Szczepionka Moderny, pozostająca do użytku Amerykanów od poniedziałku, jest o tyle przystępna, że nie wymaga tak skrajnych warunków przechowywania (-20 stopni C.) jak preparat Pfizera (-70 st. C.).

Dzięki temu, jak podkreślają amerykańscy urzędnicy, produkt Moderny będzie łatwiej można rozprowadzić na terenach wiejskich i obszarach trudno dostępnych.

Administracja ustępującego prezydenta USA Donalda Trumpa podpisała latem umowę na dostarczenie łącznie 100 milionów dawek szczepionki Moderny w pierwszym kwartale 2021 r. Na początku grudnia potwierdzono zakup kolejnych 100 milionów dawek. Z kolei Pfizer podał w środę, że rząd USA zamówił u niego kolejne 100 milionów dawek szczepionki, do końca lipca 2021 r. firma ma dostarczyć USA łącznie 200 milionów dawek.

