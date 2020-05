Koronawirus w Ameryce sprawił, że coraz więcej obywateli USA udaje się na polowania, by zdobyć jedzenie - podał Reuters, powołując się na dane związków łowieckich. To naprawdę przygnębiające wieści – zwłaszcza, że oprócz pandemii mamy wciąż do czynienia z kryzysem klimatycznym i ogromną suszą, przez co wiele gatunków zwierząt jest zagrożonych.

W obliczu wstrzymywania produkcji przez firmy zajmujące się przetwórstwem mięsnym coraz więcej Amerykanów decyduje się polować, by uzyskać jedzenie - odnotował Reuters. Zauważył, że obecnie obywatele USA mają więcej czasu wolnego i obawiają się ograniczonego budżetu oraz pustych półek w sklepach.

Polowania coraz popularniejsze w trakcie pandemii

Jak podał Reuters, agencje wydające zgody na polowania odnotowują tej wiosny wzrost udzielanych licencji oraz zezwoleń "od Minnesoty po Nowy Meksyk".

Hank Forester ze związku łowieckiego Quality Deer Management Association spodziewa się dalszego trendu wzrostowego.

Ludzie poczuli się samodzielni. Wszyscy jesteśmy urodzonymi łowcami

- powiedział Reutersowi Forester.

RadioZET.pl/PAP