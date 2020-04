Koty zakażone koronawirusem. Pierwszy taki przypadek w USA, władze apelują

Dwa koty z różnych części Nowego Jorku są zarażone koronawirusem. To pierwszy taki przypadek w USA u zwierząt domowych - poinformowali w środę przedstawiciele amerykańskiego ministerstwa rolnictwa oraz Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC), którzy zaapelowali do Amerykanów o chronienie swoich pupili.

Według przedstawicieli federalnych agencji koty miały łagodne objawy, typowe dla zaburzeń układu oddechowego i oczekuje się, że powrócą do zdrowia. "Są to pierwsze zwierzęta domowe w Stanach Zjednoczonych, które uzyskały pozytywny wynik testu" – głosi wspólnie oświadczenie resortu rolnictwa i CDC.

Koty nie roznoszą koronawirusa

Według rządowych specjalistów nie ma dowodów na to, że zwierzęta domowe mają udział w rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Stanach Zjednoczonych.

Nie ma uzasadnienia, aby podejmować takie działania przeciwko zwierzętom towarzyszącym, które mogłyby zagrozić ich dobrostanowi

– przestrzega komunikat.

Doniesienia ekspertów potwierdzają naukowcy z Chin - koty mogą zarazić się od ludzi koronawirusem SARS-CoV-2, jednak nie ma dowodów na to, aby to one zarażały człowieka.

W Nowym Jorku weterynarz przetestował pierwszego kota, ponieważ wykazywał on łagodne objawy typowe dla choroby układu oddechowego. Potwierdzono, że żaden z domowników nie cierpiał z powodu SARS-CoV-2. Zwierzę mógł zainfekować ktoś spoza domu. Mógł to być także przenoszący wirusa domownik, z łagodnymi objawami lub bez objawów koronawirusa – przypuszczają urzędnicy.

Także drugi kot, w innym rejonie Nowego Jorku, został poddany testom, ponieważ wykazywał objawy ze strony układu oddechowego. Nie zaobserwowano ich u innego kota w tym samym domu.

W pierwszym tygodniu kwietnia w nowojorskim zoo w dzielnicy Bronx zachorowała z powodu Covid-19 czteroletnia tygrysica Nadia. Wirusem zakaził się tam również lew.

Dystans społeczny także dla kotów i psów

Zgodnie z rekomendacją CDC, koty powinny być trzymane w domu, a psy wyprowadzane na smyczy z zachowaniem odstępu co najmniej 1,85 m od innych ludzi i zwierząt. Psów nie powinno się zabierać do miejsc publicznych, gdzie gromadzi się dużo ludzi i zwierząt. Zwierzętami domowymi nie powinni się opiekować chorzy z powodu Covid-19.

Przedstawiciele agencji federalnych podkreślają, że badania dostarczają wciąż nowych danych na temat koronawirusa u zwierząt domowych. CDC doradza, aby ludzie ograniczali interakcje między swoimi zwierzętami domowymi a innymi ludźmi i zwierzętami.

RadioZET.pl/PAP/CNN