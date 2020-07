Koronawirus w USA. Stany Zjednoczone rozpoczynają testy szczepionki na Covid-19 na ludziach.

Trzeci etap klinicznych badań nad szczepionką na koronawirusa - prowadzonych przy współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia (NIH) - będzie miał charakter masowy. Obejmie łącznie 30 tysięcy dorosłych ochotników w blisko 100 miejscach w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy pacjent w ramach trzeciej fazy otrzymał preparat biologiczny Moderny w poniedziałek w ośrodku w Savannah w stanie Georgia.

Grupa testowa otrzyma dwa zastrzyki po 100 mikrogramów szczepionki, a równoległa grupa placebo. Badacze monitorować będą reakcje organizmów. Moderna liczy, że proces zakończy się jesienią.

Wcześniejsze etapy testów potencjalnej szczepionki Moderny dały obiecujące rezultaty. U zaszczepionych pojawiła się odpowiedź immunologiczna. Skutki uboczne były łagodne, obejmowały m.in. dreszcze, bóle głowy, bóle mięśni i poczucie zmęczenia.

- powiedział Stephane Bancel, dyrektor generalny Moderny.

Jesteśmy wdzięczni za wysiłki tak wielu osób w firmie i poza nią, które doprowadziły nas do tak ważnego etapu. (...) Liczymy, że badanie wykaże potencjał naszej szczepionki w zapobieganiu Covid-19, abyśmy mogli pokonać pandemię

- dodał.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że w fazie badań klinicznych jest obecnie 25 potencjalnych szczepionek na koronawirusa na całym świecie.

"Preparat opracowywany wspólnie przez Uniwersytet Oksfordzki i AstraZeneca ma rozpocząć trzecią fazę badań klinicznych w USA w sierpniu" - odnotowuje dziennik "Wall Street Journal". Natomiast szczepionka, nad którą badania prowadzą firmy Pfizer i BioNTech, ma wejść w trzecią fazę jeszcze w lipcu.

Rozpoczęcie kluczowego badania szczepionki Moderny to najnowszy sygnał, że najbardziej zaawansowane potencjalne szczepionki na koronawirusa przechodzą do końcowych testów i mogą być gotowe do szerszego stosowania przed końcem roku, o ile wyniki (badań) będą pozytywne