Jak poinformował Uniwersytet Johna Hopkinsa w Baltimore, w ciągu minionej doby liczba zmarłych z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 1015. Choć to nadal dużo, to bilans ten może cieszyć, bowiem to najniższy 24-godzinny przyrost od miesiąca.