Szczepionkę na koronawirusa pierwsi Amerykanie otrzymają jeszcze przed Bożym Narodzeniem. - Obie te szczepionki mogą trafić do ludzi przed Świętami - powiedział minister zdrowia w USA Alex Azar w programie "This Morning" w stacji CBS. Zewnętrzni doradcy Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) spotkają się 10 grudnia, by rozważyć awaryjne dopuszczenie do użytku szczepionki przeciwko Covid-19 opracowanej przez amerykański koncern Pfizer i niemiecką firmę biotechnologiczną BioNTech. Ta szczepionka mogłaby zostać zatwierdzona do dystrybucji w ciągu kilku dni, tydzień później stałoby się to ze szczepionką Moderny - przewidywał Azar.

Amerykański koncern Moderna poinformował, że w poniedziałek wystąpi do FDA o dopuszczenie swojej szczepionki do użytku, a spotkanie z ekspertami agencji w tej sprawie odbędzie się 17 grudnia.

Koronawirus USA. Szczepionka dla Amerykanów jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia

Szczepionki będą dystrybuowane przez istniejący już federalny system do gubernatorów stanów, którzy sami zdecydują, gdzie najpierw powinny być kierowane - zaznaczył minister. - Określą, które grupy (odbiorców szczepionek) są priorytetowe. Mam nadzieję, że wyniki badań naukowych będą wystarczająco jasne, by nasi gubernatorzy postępowali zgodnie z zaleceniami, które przygotujemy - podkreślił Azar, dodając, że w poniedziałek będzie wraz z wiceprezydentem USA Mikiem Pence'em rozmawiał o tym ze wszystkimi gubernatorami.

Według najnowszych badań ostatniej fazy testów klinicznych szczepionek preparat Pfizera i BioNTech ma 95 proc. skuteczności, przygotowywana we współpracy z amerykańskim Narodowym Instytutem Zdrowia (NIH) substancja Moderny - 94,1 proc. FDA już wcześniej zapowiadała, że dopuści do użycia szczepionki przeciwko Covid-19, które mają udowodnioną ponad 50 proc. skuteczność. Pfizer deklaruje, że do końca roku mógłby dostarczyć dawki potrzebne do zaszczepienia 12,5 mln Amerykanów, Moderna - dla 10 mln mieszkańców USA.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.p/PAP