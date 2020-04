To dane do czwartku wieczór czasu EST (Eastern Standard Time). W środę wieczorem - według ekspertów z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa - liczba ofiar śmiertelnych w USA wynosiła 28 326. Dobowy przyrost o ponad 4 tys. zgonów w tym bilansie wynika prawdopodobnie z włączenia do statystyk również osób, które zmarły we wcześniejszych dniach prawdopodobnie z powodu koronawirusa - pisze agencja AFP.

USA. Już prawie 33 tys. ofiar Covid-19

Ponad tysiąc zgonów odnotowano już w pięciu amerykańskich stanach. Najwięcej w Nowym Jorku (14 832), następie w New Jersey (3 518), Michigan (1 996), Massachusetts (1 108) oraz w Illinois (1 072). Łącznie w USA zmarło już 32,8 tys. osób.

Epidemiolodzy Britta L. Jewell z londyńskiego Imperial College i Nicholas P. Jewell z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley przekonują, że ograniczenie kontaktów międzyludzkich ma kluczowe znaczenie w zwalczaniu epidemii. W artykule w "New York Times" ocenili, że gdyby Biały Dom ogłosił wytyczne w tej sprawie dwa tygodnie wcześniej (czyli 2 marca), to udałoby się ograniczyć zgony w USA aż o 90 proc.

Trump ma plan otwarcia gospodarki

Prezydent Donald Trump powiedział w czwartek, że przedłużające się zamknięcie gospodarki nie przysporzy korzyści zdrowiu publicznemu. Jego zdaniem przyczyniłoby się to do znacznego wzrostu narkomanii, alkoholizmu, samobójstw oraz chorób serca. W związku z tym przedstawił trzystopniowy plan otwierania amerykańskiej gospodarki.

Zgodnie z nowymi wytycznymi, o ile warunki na to pozwolą, zdrowi Amerykanie będą mogli wrócić do pracy [...] Nie otwieramy wszystkiego na raz, ale ostrożnymi małymi krokami

- ogłosił Trump. Dodał, że zasady bezpieczeństwa mają być nadal przestrzegane, a chorzy muszą pozostać w domu. O ewentualnym odmrażaniu gospodarek poszczególnych stanów mają decydować ich gubernatorzy - wynika z wytycznych Białego Domu. W ocenie Trumpa 29 stanów spełnia kryteria pozwalające na rozpoczęcie realizacji pierwszego etapu już w tym tygodniu.

Plan Trumpa skrytykowała w czwartek szefowa Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. W oświadczeniu nazwała dokument "niejasnym i niekonsekwentnym" i stwierdziła, że w USA powinno wykonywać się więcej testów na obecność koronawirusa. Z kolei przedstawiciele amerykańskich środowisk medycznych apelują, by przy procesie otwierania gospodarki zachowywać ostrożność. Opowiadają się za przeprowadzeniem tego procesu z rozbiciem na etapy.

Co zakłada plan władz USA?

W pierwszej fazie odradzane są spotkania powyżej 10 osób. Podróżowanie powinno być ograniczone do minimum, a praca - jeśli to możliwe - zdalna. Zamknięte mają być dalej też biura, szkoły oraz bary. Możliwe będzie natomiast otwarcie kin, restauracji, stadionów oraz świątyń, ale przy zachowaniu ściśle przestrzeganych zasad bezpieczeństwa.

W przypadku braku przyrostu zakażeń możliwe będzie przejście do drugiej fazy. Zezwolone będą w niej spotkania do 50 osób. Otwarte zostaną szkoły oraz bary z ograniczoną liczbą miejsc. Trzecia faza przewiduje powrót niemal wszystkich Amerykanów do pracy. Osoby zakażone mają być na tym etapie identyfikowane oraz izolowane. W tym celu ma być zwiększana liczba przeprowadzanych testów.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP