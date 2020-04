Koronawirus. Trump chce leczyć chorych, wstrzykując im środek dezynfekujący

Podczas czwartkowej konferencji w Białym Domu Bill Bryan, kierownik działu nauki i technologii Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego przedstawił wyniki badań rządu USA dotyczące walki z koronawirusem. Jak informuje BBC, wykazały one, że patogen szybciej ginie po wystawieniu na działanie promieni słonecznych i ciepła.

W efekcie Donald Trump zaczął się zastanawiać, czy można "wprowadzić światło do organizmu".

Przypuśćmy, że uderzymy w ciało ogromnym - czy to ultrafioletem, czy po prostu bardzo silnym światłem. [...] A gdyby tak przenieść światło do wnętrza ciała

- zastanawiał się prezydent.

Badania wykazały również, że wybielacz może zabić wirusa w ślinie lub płynach oddechowych w ciągu pięciu minut, a alkohol izopropylowy może to zrobić jeszcze szybciej.

Widzę środek dezynfekujący, który zabija wirusa w minutę. Czy jest sposób, abyśmy mogli go wstrzyknąć do środka? [...] Warto to sprawdzić