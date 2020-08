Koronawirus w Polsce nie zwalnia tempa. Wbrew temu, co wcześniej ogłaszał przed kamerami premier Mateusz Morawiecki – twierdząc, że epidemia w naszym kraju jest "w odwrocie" – zakażeń i ofiar śmiertelnych Covid-19 przybywa z dnia na dzień. Tymczasem przez stolicę w niedzielę przeszedł protest przeciwko pandemii. Wzięło w nim udział co najmniej kilka tysięcy osób. Demonstrujący dotarli pod gmach Ministerstwa Zdrowia.

Uczestnicy protestu sprzeciwiają się obostrzeniom, jakie rząd nakłada w związku z pandemią koronawirusa. Jak widać na filmach i zdjęciach opublikowanych w sieci, demonstrujący nie przestrzegali obowiązującego rygoru sanitarnego. Na nagraniach widzimy ludzi maszerujących bez zalecanego odstępu od siebie nawzajem, protestujący nie mieli również maseczek. Wśród nich były również dzieci. Biorący udział w wydarzeniu twierdzą, że "pandemia nie istnieje".

W wydarzeniu uczestniczyły gównie środowiska antyszczepionkowe. Protest rozpoczął się o godzinie 12.00. Podczas licznych przemówień można było usłyszeć m.in. wezwania do "włączenia samodzielnego myślenia" i "zdjęcia maseczki". Zdaniem organizatorów i protestujących wprowadzane nakazy i zakazy mają prowadzić do masowego zniewolenia społeczeństwa i manipulacji. Organizujący demonstrację negowali oficjalne statystyki dotyczące zakażeń i zgonów z powodu Covid-19, powołując się na książkę "Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy". Nawiązywała do niej m.in. Justyna Socha ze stowarzyszenia "Stop Nop".

Warszawa. Protest przeciwko pandemii

W marszu – oprócz antyszczepionkowców – uczestniczyli również politycy Konfederacji, np. Grzegorz Braun. Pojawił się również Paweł Tanajno oraz piosenkarz Ivan Komarenko, wokalista zespołu "Ivan i Delfin".

Ja jestem piosenkarzem estradowym i powiem prosto. Lek nie może być gorszy od choroby. (...) Przymus noszenia maseczek to jest etyczna katastrofa. Jeśli ktoś chce założyć maseczkę, rękawiczki, a nawet kombinezon to proszę bardzo, ale proszę nie zmuszać do tego nas, wolnych ludzi

- krzyczał wokalista w trakcie swojego wystąpienia.

Jedyne, co ma do powiedzenia ( rząd- red.) to tylko zmusić nas do siedzenia w domu, zakładać maseczki, załatwiać sprawy przez Internet, rezygnować z gotówki i tyle ma do powiedzenia. Kiedy to się skończy

- przekonywał.

"Dość tych kłamstw i manipulacji. Dość zamordyzmu, reżimu i dyktatury"- przekazali organizatorzy w opisie wydarzenia. Jak podkreślali wszystkie wprowadzone w ramach walki z koronawirusem ograniczenia są niezgodne z prawem, łamią konstytucję i "odbierają wolność".

"Powiedzmy STOP cenzurze korporacyjnych mediów i medycznej dyktaturze WHO, organów Uni Europejskiej i międzynarodowych korporacji" - nawoływali. Trzymali transparenty m.in. z wizerunkiem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i podpisem: "Czy te oczy mogą kłamać" i skandowali: "Rząd pod sąd", "Koronaściema".

Część z kilkuset zgromadzonych przed Sejmem protestujących miała koszulki z napisami: "Koronuj Jezusa, nie wirusa", "Koronawirus to globalne oszustwo TVP", "Pandemia? To ściemia".

Przypomnijmy, że sytuacja epidemiologiczna w Polsce jest coraz gorsza. W niedzielę odnotowano kolejne 594 zakażenia koronawirusem i 8 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecny bilans wynosi 56 684/1 877 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe.

