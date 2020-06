13-dniowe dziecko zakażone koronawirusem zmarło w szpitalu w Sheffield. Jak podaje Sky News, to jedna z najmłodszych ofiar wirusa SARS-CoV-2 w Wielkiej Brytanii. Liczba wykrytych na Wyspach przypadków koronawirusa przekroczyła 300 tysięcy.

Szpital dziecięcy w Sheffield potwierdził, że 13-dniowe dziecko zmarło w poniedziałek 15 czerwca. Noworodek został przyjęty na oddział w stanie krytycznym. Lekarze przekazali, że dziecko uzyskało dodatni wynik testu na obecność Covid-19, ale przyczyna śmierci noworodka nie została jeszcze ustalona. Wciąż nie jest jasne, w jaki sposób dziecko, którego płci nie ujawniono, zachorowało na koronawirusa - pisze brytyjski ''Guardian''.

Noworodek z Sheffield jest jedną z najmłodszych ofiar koronawirusa w Wielkiej Brytanii. W maju brytyjskie media informowały, że trzydniowe dziecko zmarło w szpitalu w Bridgend w południowej Walii po tym, jak jego matka zaraziła się koronawirusem.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Liczba nowych zakażeń i zgonów

Liczba wykrytych w Wielkiej Brytanii przypadków koronawirusa przekroczyła 300 tysięcy, natomiast w ciągu ostatniej doby liczba zmarłych z powodu Covid-19 wzrosła o 135 i obecnie wynosi 42 288 - podało w czwartek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie zarejestrowane w ciągu 24 godzin między godz. 17 we wtorek a godz. 17 w środę, w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa. Jest to najniższy od 23 marca dobowy bilans zgonów niedotyczący dni weekendowych. Ponieważ w weekendy potwierdzanie koronawirusa jako przyczyny śmierci często odbywa się z opóźnieniem, dane obejmujące te dni są zaniżone, a nieuwzględnione zgony uzupełniane są w kolejnych bilansach. Podany w czwartek bilans jest on także niższy od średniej dobowej liczby zgonów z ostatnich siedmiu dni, która niweluje te wahania między poszczególnymi dniami tygodnia. W środę wynosiła ona 167.

Pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 Wielka Brytania zajmuje trzecie miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi i Brazylią. Pierwszy przypadek koronawirusa w Wielkiej Brytanii wykryto 31 stycznia, pierwszy zgon z powodu Covid-19 miał miejsce 5 marca.

RadioZET.pl/Sky News/PAP