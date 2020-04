Najczarniejsza doba w Wielkiej Brytanii. Padł rekord zgonów

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zmarło ponad 900 zakażonych koronawirusem. To najwyższy dobowy bilans zgonów na Covid-19 w tym kraju od początku trwania epidemii.

W ciągu 24 godzin w Wielkiej Brytanii zmarło 938 osób zakażonych koronawirusem, z czego aż 828 zmarłych to pacjenci leczeni w Anglii. Oznacza to, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wzrosła właśnie do 7097.

Jak poinformowało w środę po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia, bilans obejmuje nowo zarejestrowane zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w poniedziałek a godz. 17 we wtorek. To największa dobowa liczba zgonów od początku epidemii. Dotychczas najwyższym bilansem był ten podany we wtorek - 786 zmarłych.

Wielka Brytania stała się piątym krajem - po Włoszech, Hiszpanii, USA i Francji - w którym liczba zgonów spowodowanych przez koronawirusa przekroczyła 7000.

Boris Johnson zakażony koronawirusem wciąż w szpitalu

Przypomnijmy, że zakażony koronawirusem jest też brytyjski premier Boris Johnson. 55-letni polityk trafił na oddział intensywnej terapii w St Thomas' Hospital w Londynie w poniedziałek wieczorem. Mniej więcej 24 godziny wcześniej poinformowano, że premier udał się do tego szpitala na - jak wówczas zapewniano - rutynowe badania związane z tym, że gorączka i kaszel, będące objawami koronawirusa, nie ustępują.

Najnowsze wiadomości ze szpitala są takie, że premier pozostaje na intensywnej terapii, gdzie jego stan się poprawia. Mogę również powiedzieć, że siedział w łóżku, rozmawiając z zespołem medycznym

- powiedział Sunak podczas codziennej rządowej konferencji prasowej poświęconej walce z epidemią koronawirusa.

fot. PAP/EPA/VICKIE FLORES

Wczesnym popołudniem w środę o poprawiającym się stanie Johnsona informował rzecznik Downing Street. Mówił on, że szef rządu reaguje na leczenie. Wyjaśnił, że Johnson otrzymuje jedynie "standardowe leczenie tlenem" i "oddycha bez żadnego innego wspomagania". Zapewnił też, że Johnson pozostaje w dobrym nastroju i jest "ogromnie wdzięczny" za wszystkie życzenia zdrowia i słowa wsparcia, które dostał od momentu przyjęcia do szpitala.

RadioZET.pl/PAP