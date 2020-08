Ognisko koronawirusa w zakładzie drobiarskim firmy Ami w wielkopolskim Mikstacie niebezpiecznie się rozrasta. Tylko w jeden dzień przybyło 60 przypadków zakażeń. Łącznie to już ponad 370 zainfekowanych pracowników.

Do 373 wzrosła liczba pracowników zakażonych koronawirusem w zakładzie drobiarskim firmy Ami w wielkopolskim Mikstacie. - Od środy jest to wzrost o 60 osób – poinformował w czwartek rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube. - To największe ognisko w województwie – powiedział, dodając: „nadal spodziewamy się ewaluowania danych”.

Łącznie w zakładzie Ami zatrudnionych jest 781 pracowników. Zarząd firmy już we wtorek wstrzymał produkcję do odwołania. W piątek odbędą się powtórne badania wymazowe. Wojewoda wielkopolski podjął decyzję o skierowaniu do Mikstatu mobilnego punktu pobrań wymazów, który przez dwa dni będzie dostępny dla mieszkańców.

Dodajmy, że w całej Wielkopolsce do tej pory odnotowano 4230 przypadki zakażeń koronawirusem, w tym 202 osób zmarło, a 2802 wyzdrowiało.

RadioZET.pl/PAP