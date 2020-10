Kolejne ogniska koronawriusa. Podopieczni ewakuowani są do szpitala

W kolejnych dwóch placówkach wykryto ogniska koronawirusa. W Domu Opieki Społecznej w Gnojnie zakażonych jest łącznie 70 osób. Podobna sytuacja panuje w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Polkowicach, którego podopieczni ewakuowani są do szpitala.

Koronawirus w kolejnych ośrodkach opiekuńczych. Zakażonych jest m.in. 67 pracowników i pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w pow. buskim (województwo świętokrzyskie).

Jak poinformował w poniedziałek Polską Agencję Prasową Jerzy Kolarz, starosta buski, pierwszy przypadek zakażenia został potwierdzony w sobotę u jednego z pensjonariuszy. W niedzielę pobrano wymazy od ponad 180 osób, w tym od pracowników obsługi, personelu i pensjonariuszy.

W poniedziałek rano otrzymałem informację, że zakażonych jest 18 pracowników oraz 49 mieszkańców ośrodka. Czekamy na wyniki jeszcze kilkunastu wymazów Jerzy Kolarz, starosta buski

Dodał, że w poniedziałek rano zwołano sztab kryzysowy. "Mieszkańcy DPS i pracownicy zostaną przeniesieni do dwóch odrębnych pawilonów. W jednym planujemy umieścić osoby chore, w drugim zdrowe" – powiedział.

Starosta poinformował, że zwrócił się o pomoc do Wojsk Obrony Terytorialnej. "Dostałem odpowiedź odmowną. Będę się zwracał o pomoc do wojewody. Przy tak licznej grupie osób, która ma wynik pozytywny, może się okazać, że nie będę miał kim zapewnić właściwej opieki dla mieszkańców. Jeśli tak się stanie, będziemy musieli podjąć decyzję o ewakuacji mieszkańców do szpitali" – dodał.

Koronawirus w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Polkowicach

U 12 osób, w tym u dziesięciorga pensjonariuszy, potwierdzono do tej pory zakażenie koronawirusem w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Polkowicach na Dolnym Śląsku. Podopieczni zakładu są obecnie przewożeni do szpitala we Wrocławiu.

Jak poinformowano, w Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Polkowicach zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono dotychczas u dziesięciorga pensjonariuszy i dwóch osób z personelu placówki.

"Jeszcze nie wszystkie wyniki spłynęły. Spodziewamy się, że będą one znane najpóźniej we wtorek" - przekazała przedstawicielka sanepidu.

"Podopieczni ZOL-u, u których potwierdzono zakażenie są obecnie przewożeni do szpitala przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu" – dodała. U większości występują objawy typowe dla Covid-19.

RadioZET.pl/PAP