Ponad 200 uczniów pod nadzorem sanepidu. Kolejne szkoły z Covid-19

Koronawirusa wykryto w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Opolu. Cała szkoła przeszła na zdalny tryb nauczania. Zakażenie potwierdzono u trzech uczniów klas trzecich. Jak poinformowało biuro prasowe urzędu miasta, decyzją sanepidu kwarantannie poddano 169 uczniów - trzy klasy, w których potwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem i dodatkowo osoby z innych klas, które brały udział w zajęciach międzyklasowych. Kwarantannie poddano też 5 nauczycieli z tej szkoły. Kwarantanna ma potrwać do 2 października włącznie. „Jeszcze jutro LO nr 2 pracuje zdalnie, na tę chwilę wszystko wskazuje na to, że pozostali uczniowie i nauczyciele w poniedziałek (28 września) wrócą do zająć stacjonarnych" - informuje opolski ratusz.

Wkrótce zakażenie koronawirusem potwierdzono też u jednego z pracowników opolskiego "plastyczniaka". Nadzorem epidemicznym objęto 65 uczniów. Zakażenie koronawirusem potwierdzono też w Szkole Podstawowej nr 31 w Opolu. W tym jednak przypadku sanepid nie podjął decyzji o kwarantannie, czy też objęciu nadzorem epidemicznym żadnej grupy uczniów tej placówki.

Opolskie powiaty w żółtej i czerwonej strefie

Przypomnijmy, że Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek, że od soboty zmienia się mapa powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami z powodu dużej liczby zakażeń koronawirusem. Zmiany obejmą trzy powiaty województwa opolskiego. Powiat głubczycki, gdzie do tej pory obowiązywała strefa żółta, przejdzie do strefy czerwonej. Jako żółty na mapie zakażeń będzie figurował powiat brzeski, gdzie ostatnio pojawiło się duże ognisko zakażeń w Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie. Zagrożenie zmalało w powiecie kluczborskim, który na mapie zakażeń zmieni kolor z czerwonego na niebieski (zagrożone wprowadzeniem obostrzeń).

RadioZET.pl/PAP/MZ