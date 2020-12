Ryzyko nowej mutacji koronawirusa w Polsce. Minister zdrowia wydał zalecenia

Ministerstwo Zdrowia reaguje na niepokojące doniesienia dotyczące nowej odmiany koronawirusa w Wielkiej Brytanii. - Osoby, które w ostatnich dniach przybyły z Wielkiej Brytanii do Polski powinny zgłaszać się do sanepidu, by wykonać test na wykrycie SARS-CoV-2 - zaapelował radiowej Jedynce wiceminister Waldemar Kraska. W niedzielę w sprawie nowej mutacji koronawirusa obradował Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Loty z Wysp Brytyjskich do Polski zostaną zawieszone we wtorek o północy.