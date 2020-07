Koronawirus w Polsce miał hamować, a jednak przyspiesza. 24 lipca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 458 nowych przypadkach zakażeń. To najwięcej od ponad miesiąca. Ostatnio więcej nowych zdiagnozowanych przypadków było w raporcie z 17 czerwca, gdy resort informował o 506 nowych zakażeniach. Rekord padł 8 czerwca, gdy przybyło 599 zakażeń.

Co ciekawe, wszystko dzieje się niespełna dwa tygodnie po drugiej turze wyborów prezydenckich, przed którymi, zachęcając do głosowania, politycy PiS z Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim na czele zapewniali, że „nie ma się już czego obawiać”, a „epidemia jest w odwrocie”.

Skoro koronawirus jest już w odwrocie, to skąd tak wysoki przyrost zachorowań w ostatnich dniach? - Na wzrost liczby zachorowań trzeba patrzeć w szerszym kontekście, a sytuacja w Polsce jest lepsza niż w innych krajach – zapewnił w piątek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Widzimy, że w wielu krajach w Europie ta liczba rośnie bardzo gwałtownie, znacznie bardziej niż w Polsce, stąd na ten moment jestem spokojny, natomiast oczywiście z dużą uwagą przyglądamy się tej sprawie

– dodał Cieszyński.

Podczas gdy w wielu krajach po wzroście zakażeń przywracane są obostrzenia, w Polsce restrykcje są luzowane. Działania rządu skrytykował m.in. prof. Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego w szpitalu przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. - Epidemia z nami zostaje przez błędne decyzje polityczne - powiedział w rozmowie z Radiem ZET po tym, jak rząd ogłosił kolejny etap odmrażania imprez masowych. - Zupełne poluzowanie takich spotkań to jest idiotyzm i mówię to świadomie. Kto podjął decyzję, żeby tak to odkręcić? Kto za to odpowie w tym kraju? U nas nie ma osób odpowiedzialnych za błędne decyzje – powiedział.

