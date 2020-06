Koronawirusw Polsce wciąż nie słabnie. W środę 17 czerwca przybyło 506 przypadków zakażeń, z czego ponad 200 pochodzi ze Śląska. Zmarło aż 14 kolejnych osób. Nowe przypadki koronawirusa potwierdzono w dwóch szpitalach powiatowych w województwie warmińsko-mazurskim.

W związku z wykryciem wirusa SARS-CoV-2 u lekarza z oddziału chirurgii ogólnej z chirurgią dziecięcą dyrekcja szpitala powiatowego w Biskupcu poinformowała w mediach społecznościowych, że wstrzymano wszystkie planowe przyjęcia do tej placówki. Oddział, na którym pracował zakażony lekarz, został zamknięty na tydzień, a personel poddano kwarantannie.

Pacjenci oddziału, po otrzymaniu wyników badań, zostaną wypisani do domów, przewiezieni do innych szpitali, bądź – w razie stwierdzenia zakażenia – przekazani do szpitala zakaźnego w Ostródzie