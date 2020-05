10 milionów litrów piwa do utylizacji. Powód: koronawirus

10 milionów litrów piwa we Francji zostanie zutylizowana. Głównie są to piwa rzemieślnicze, które straciły swoją ważność. Powód? Zamknięte puby, bary i restauracje przez pandemię koronawirusa.

Koronawirus zmienił funkcjonowanie wielu państw. Zamknięto placówki oświaty, instytucje kultury i wiele innych miejsc, gdzie gromadzą się ludzie. Wiele krajów powoli wraca do normalnego trybu. To jednak nie uchroniło wszystkich sektorów gospodarki. 10 milionów litrów piwa, które w trakcie pandemii straciło swoją ważność, zostanie zutylizowana.

10 milionów litrów piwa do utylizacji

Francuski związek piwowarów Brasseurs de France poinformował, że w związku z epidemią koronawirusa, we Francji przeterminowało się około 10 milionów litrów piwa. Mowa głównie o rzemieślniczych — nie są one pasteryzowane, co wiąże się z tym, że mają krótki termin ważności.

Znaczna ilość trunku musi zostać utylizowana. Gdyby nie pandemia koronawirusa, piwo sprzedawane byłoby nie tylko w barach, restauracjach i pubach, ale także na festiwalach.

Rocznie we Francji powstaje około 22,5 milionów hektolitrów piwa. Straty producentów związane z pandemią wynoszą już teraz kilka milionów euro. Koszt utylizacji może spowodować, że obroty spadną aż do 70 procent. Stąd też francuski związek piwowarów Brasseurs de France o pomoc zaapelowało do państwa.

